Олимпик ищет команды U-19 и U-21 для участия в чемпионате Украины

ФК «Олимпик» на официальном сайте разместил объявление, в котором указал, что начал поиск футбольных команд U-19 и U-21 для совместного участия в чемпионате Украины сезона 2020/21.



Ранее юношеская и молодежная команды «Олимпика» были дисквалифицированы на 2 года за участие в договорных матчах. Без команд U-19 и U-21 клуб не может быть допущен к сезону УПЛ.



Летом УПЛ своим решением допустила «Олимпик» к чемпионату, постановив, что клуб должен найти и финансировать другие молодежные команды.



Очевидно, теперь руководство ищет юношескую и молодежную команду на следующий сезон.



Текст объявления



«ФК Олимпик Донецк приглашает к сотрудничеству футбольные команды возрастных категорий U-19 и U-21 для совместного участия в Чемпионате Украины по футболу среди команд указанных возрастов! В следующем футбольном сезоне 2020-2021 ФК Олимпик Донецк намерен принять участие во всеукраинских соревнованиях под эгидой УАФ среди команд U-19 и U-21.



В связи с этим, решается вопрос о привлечении к сотрудничеству действующих команд указанных возрастных категорий.



Обязательными требованиями к командам, которые готовы рассмотреть возможность участия вместе с ФК Олимпик Донецк в чемпионате Украины по футболу являются укомплектованный состав, персонал, а также наличие необходимой инфраструктуры».