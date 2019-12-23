Олимпик ищет команды U-19 и U-21 для участия в чемпионате Украины

ФК «Олимпик» на официальном сайте разместил объявление, в котором указал, что начал поиск футбольных команд U-19 и U-21 для совместного участия в чемпионате Украины сезона 2020/21.
Ранее юношеская и молодежная команды «Олимпика» были дисквалифицированы на 2 года за участие в договорных матчах. Без команд U-19 и U-21 клуб не может быть допущен к сезону УПЛ.
Летом УПЛ своим решением допустила «Олимпик» к чемпионату, постановив, что клуб должен найти и финансировать другие молодежные команды.
Очевидно, теперь руководство ищет юношескую и молодежную команду на следующий сезон.
Текст объявления
«ФК Олимпик Донецк приглашает к сотрудничеству футбольные команды возрастных категорий U-19 и U-21 для совместного участия в Чемпионате Украины по футболу среди команд указанных возрастов! В следующем футбольном сезоне 2020-2021 ФК Олимпик Донецк намерен принять участие во всеукраинских соревнованиях под эгидой УАФ среди команд U-19 и U-21.
В связи с этим, решается вопрос о привлечении к сотрудничеству действующих команд указанных возрастных категорий.
Обязательными требованиями к командам, которые готовы рассмотреть возможность участия вместе с ФК Олимпик Донецк в чемпионате Украины по футболу являются укомплектованный состав, персонал, а также наличие необходимой инфраструктуры».
Источник — ФК Олимпик Донецк
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А Олимпик из окупираваного донецка процветает. . Как вообще могут команды из окупированых городов играть в чук. Тогда давай назовём это не чемпионат Украины а открыты чемпинат где Зенит и Шериф например тоже играть будут.
П.С. Было бы справедливо эти пару лет "отдохнуть" Олимпику в первой лиге, а взамен - дать поиграть в Вышке ДВУМ клубам, а не одному... (второй - взамен вылетевшего слабейшего в ПЛ).
(типа - "нашедшего, просьба вернуть за вознаграждение").
(типа - "нашедшего, просьба вернуть за вознаграждение").
П.С. Было бы справедливо эти пару лет "отдохнуть" Олимпику в первой лиге, а взамен - дать поиграть в Вышке ДВУМ клубам, а не одному... (второй - взамен вылетевшего слабейшего в ПЛ).
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