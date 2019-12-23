Олимпик ищет команды U-19 и U-21 для участия в чемпионате Украины

Клубу нужны юношеская и молодежные команды

  • 23.12.2019 19:45
  • 1488 просмотров
  • 4 комментария
Олимпик ищет команды U-19 и U-21 для участия в чемпионате Украины
© olimpik.com.ua

ФК «Олимпик» на официальном сайте разместил объявление, в котором указал, что начал поиск футбольных команд U-19 и U-21 для совместного участия в чемпионате Украины сезона 2020/21.

Ранее юношеская и молодежная команды «Олимпика» были дисквалифицированы на 2 года за участие в договорных матчах. Без команд U-19 и U-21 клуб не может быть допущен к сезону УПЛ.

Летом УПЛ своим решением допустила «Олимпик» к чемпионату, постановив, что клуб должен найти и финансировать другие молодежные команды.

Очевидно, теперь руководство ищет юношескую и молодежную команду на следующий сезон.

Текст объявления

«ФК Олимпик Донецк приглашает к сотрудничеству футбольные команды возрастных категорий U-19 и U-21 для совместного участия в Чемпионате Украины по футболу среди команд указанных возрастов! В следующем футбольном сезоне 2020-2021 ФК Олимпик Донецк намерен принять участие во всеукраинских соревнованиях под эгидой УАФ среди команд U-19 и U-21.

В связи с этим, решается вопрос о привлечении к сотрудничеству действующих команд указанных возрастных категорий.

Обязательными требованиями к командам, которые готовы рассмотреть возможность участия вместе с ФК Олимпик Донецк в чемпионате Украины по футболу являются укомплектованный состав, персонал, а также наличие необходимой инфраструктуры».

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Источник — ФК Олимпик Донецк

(2 голоса)

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Комментарии
    rosti79
    online
      rosti79, 23.12.2019 20:05
    -3
    Тем временем Днепр метал умер. Динамо и черноморец в ужасном состоянии.
    А Олимпик из окупираваного донецка процветает. . Как вообще могут команды из окупированых городов играть в чук. Тогда давай назовём это не чемпионат Украины а открыты чемпинат где Зенит и Шериф например тоже играть будут.
    Ссылка
    Вячеслав Самойлов
    online
      Вячеслав Самойлов, 23.12.2019 20:02
    0
    А я бы спросил у руководителей клуба (не фут. команды!) - КАК они допустили такую "петрушку" в своем клубе?!
    П.С. Было бы справедливо эти пару лет "отдохнуть" Олимпику в первой лиге, а взамен - дать поиграть в Вышке ДВУМ клубам, а не одному... (второй - взамен вылетевшего слабейшего в ПЛ).
    Ссылка
    Вячеслав Самойлов
    online
      Вячеслав Самойлов, 23.12.2019 19:59
    +1
    Звучит обалденно, как объявление в газете
    (типа - "нашедшего, просьба вернуть за вознаграждение").
    Ссылка
    rosti79
    online
      rosti79, 23.12.2019 19:58
    +1
    Откуда бабло у этого Олимпика? Демонстрации из левых пролажных балел организовует. Теперь хочет чужие команды финасорвать. лиж бы вести жалкое существования клуба без прошлого без базы .
    Ссылка
    Вячеслав Самойлов
    online
      Вячеслав Самойлов, 23.12.2019 19:59
    +1
    Звучит обалденно, как объявление в газете
    (типа - "нашедшего, просьба вернуть за вознаграждение").
    Ссылка
    rosti79
    online
      rosti79, 23.12.2019 19:58
    +1
    Откуда бабло у этого Олимпика? Демонстрации из левых пролажных балел организовует. Теперь хочет чужие команды финасорвать. лиж бы вести жалкое существования клуба без прошлого без базы .
    Ссылка
    Вячеслав Самойлов
    online
      Вячеслав Самойлов, 23.12.2019 20:02
    0
    А я бы спросил у руководителей клуба (не фут. команды!) - КАК они допустили такую "петрушку" в своем клубе?!
    П.С. Было бы справедливо эти пару лет "отдохнуть" Олимпику в первой лиге, а взамен - дать поиграть в Вышке ДВУМ клубам, а не одному... (второй - взамен вылетевшего слабейшего в ПЛ).
    Ссылка
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