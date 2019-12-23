Килиан МБАППЕ: «Я забиваю 3 гола, Месси тут же - 4. Специально что ли»?

Форвард ПСЖ Килиан Мбаппе считает, что способен бороться за Золотой мяч с Лионелем Месси и Криштиану Роналду, которые обычно доминируют по количеству индивидуальных наград.
«Знаю, что Месси заметил меня в плане конкуренции. Я понял, что способен бороться за Золотой мяч, но тот же Лионель постоянно находится впереди».
«Я забиваю в матче три гола, а Месси тут же в своей игре - 4 мяча. Помню, обсуждал это с Усманом Дембеле. Говорю: «Это невероятно. Он специально это делает что ли?», - рассказал Мбаппе.
Источник — As.com
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