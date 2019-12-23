Килиан МБАППЕ: «Я забиваю 3 гола, Месси тут же - 4. Специально что ли»?

Игрок считает, что может бороться за Золотой мяч

  • 23.12.2019 19:30
  • 2593 просмотра
  • 6 комментариев
Килиан МБАППЕ: «Я забиваю 3 гола, Месси тут же - 4. Специально что ли»?
© AFP

Форвард ПСЖ Килиан Мбаппе считает, что способен бороться за Золотой мяч с Лионелем Месси и Криштиану Роналду, которые обычно доминируют по количеству индивидуальных наград.

«Знаю, что Месси заметил меня в плане конкуренции. Я понял, что способен бороться за Золотой мяч, но тот же Лионель постоянно находится впереди».

«Я забиваю в матче три гола, а Месси тут же в своей игре - 4 мяча. Помню, обсуждал это с Усманом Дембеле. Говорю: «Это невероятно. Он специально это делает что ли?», - рассказал Мбаппе.

В голосовании за Золотой мяч Мбаппе занял 6-е место.

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Источник — As.com

(7 голосов)

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Комментарии
    rasheed_iverson
    online
      rasheed_iverson, 23.12.2019 20:40
    +1
    Evgene Boykinyuk, 23.12.2019 20:24
    а что чемпионат Испании, там всего одни и теже две команды соревнуются за титулы.
    По-перше не дві. Реал,барса і атлетіко як мінімум. Є ще крепкі валенсія і севілья. В будь-якому випадку не одна команда як у Франції. Та і середняк французький не рівня середняку іспанському. А по-друге,треба грати в команді яка на євроарені спроможна вигравати лч,а це аж ніяк не псж
    Ссылка
    Shchebet
    online
    Shchebet, 23.12.2019 20:26
    +5
    Класний гравець. I людськi якостi - не Роналдужабадаве...
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 23.12.2019 20:24
    -4
    14sergey1953, 23.12.2019 20:22
    Что б показать себя, не надо сидеть в чемпионате Франции, а нужно переходить в чемпионат Испании или в чемпионат Англии, а Мбаппе уже 21 год.
    а что чемпионат Испании, там всего одни и теже две команды соревнуются за титулы.
    Ссылка
    14sergey1953
      14sergey1953, 23.12.2019 20:22
    +5
    Что б показать себя, не надо сидеть в чемпионате Франции, а нужно переходить в чемпионат Испании или в чемпионат Англии, а Мбаппе уже 21 год.
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    mmuk
      mmuk, 23.12.2019 20:12
    +2
    Він Легенда! Ти маєш всі шанси заняття його місце!
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    andre_lui
    online
    andre_lui, 23.12.2019 19:38
    +1
    Ссылка
    Shchebet
    online
    Shchebet, 23.12.2019 20:26
    +5
    Класний гравець. I людськi якостi - не Роналдужабадаве...
    Ссылка
    14sergey1953
      14sergey1953, 23.12.2019 20:22
    +5
    Что б показать себя, не надо сидеть в чемпионате Франции, а нужно переходить в чемпионат Испании или в чемпионат Англии, а Мбаппе уже 21 год.
    Ссылка
    mmuk
      mmuk, 23.12.2019 20:12
    +2
    Він Легенда! Ти маєш всі шанси заняття його місце!
    Ссылка
    rasheed_iverson
    online
      rasheed_iverson, 23.12.2019 20:40
    +1
    Evgene Boykinyuk, 23.12.2019 20:24
    а что чемпионат Испании, там всего одни и теже две команды соревнуются за титулы.
    По-перше не дві. Реал,барса і атлетіко як мінімум. Є ще крепкі валенсія і севілья. В будь-якому випадку не одна команда як у Франції. Та і середняк французький не рівня середняку іспанському. А по-друге,треба грати в команді яка на євроарені спроможна вигравати лч,а це аж ніяк не псж
    Ссылка
    andre_lui
    online
    andre_lui, 23.12.2019 19:38
    +1
    Ссылка
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