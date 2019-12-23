ВИДЕО. Сон дисквалифицирован на 3 матча. За что удалили лидера Тоттенхэма

Клуб подаст апелляцию

  • 23.12.2019 19:11
  • 2949 просмотров
  • 2 комментария
ВИДЕО. Сон дисквалифицирован на 3 матча. За что удалили лидера Тоттенхэма
© twitter.com/Spurs

В матче «Тоттенхэм» - «Челси» игрок хозяев Сон Хын Мин получил красную карточку за удар соперника - после длительного просмотра VAR судья решил, что кореец специально ударил Антонио Рюдигера.

Сон получил дисквалификацию на 3 матча, однако тренер Жозе Моуриньо сказал, что клуб подает апелляцию.

«Подаем апелляцию, Там не было красной карточки. Надеюсь, Сон не получит подобное наказание», - сказал Моуриньо.

В АПЛ как раз начинается активный игровой период, когда команды проведут по 3-4 матча за 10 дней.

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Источник — Sky Sports

(4 голоса)

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Комментарии
    kina_ne_bydet
    online
    kina_ne_bydet, 23.12.2019 20:28
    0
    Сон сам дал повод, а этот нигер упал как баба при хватках
    Ссылка
    OKs100
    online
      OKs100, 23.12.2019 20:28
    0
    По-нормальному за это нужно давать красную тому кто пытался ударить и желтую тому, кто начал симулировать жуткую боль от прикосновения, даже не удара бутсы.
    Ссылка
    kina_ne_bydet
    online
    kina_ne_bydet, 23.12.2019 20:28
    0
    Сон сам дал повод, а этот нигер упал как баба при хватках
    Ссылка
    OKs100
    online
      OKs100, 23.12.2019 20:28
    0
    По-нормальному за это нужно давать красную тому кто пытался ударить и желтую тому, кто начал симулировать жуткую боль от прикосновения, даже не удара бутсы.
    Ссылка
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