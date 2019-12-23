ВИДЕО. Сон дисквалифицирован на 3 матча. За что удалили лидера Тоттенхэма

В матче «Тоттенхэм» - «Челси» игрок хозяев Сон Хын Мин получил красную карточку за удар соперника - после длительного просмотра VAR судья решил, что кореец специально ударил Антонио Рюдигера.

Сон получил дисквалификацию на 3 матча, однако тренер Жозе Моуриньо сказал, что клуб подает апелляцию.

«Подаем апелляцию, Там не было красной карточки. Надеюсь, Сон не получит подобное наказание», - сказал Моуриньо.

В АПЛ как раз начинается активный игровой период, когда команды проведут по 3-4 матча за 10 дней.