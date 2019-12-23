Андрей ПАВЕЛКО: «Кумовство - это плохо, но Шевченко - лучший тренер страны»

Президент УАФ считает Шевченко лучшим наставником Украины

  • 23.12.2019 17:55
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Андрей ПАВЕЛКО: «Кумовство - это плохо, но Шевченко - лучший тренер страны»
© ffu.ua

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко в комментарии «Світське життя» еще раз ответил на критику после назначения тренером сборной Украины Андрея Шевченко, который является его кумом.

- Вы - кум Андрея Шевченко.
– Когда назначали Шевченко тренером, было очень и очень много критики.

- Кумовство.
– Кумовство, это плохо и прочее. На сегодняшнее время, это лучший тренер нашей страны.

Контракт Шевченко завершается после Евро-2020, и наставник пока не комментирует свои дальнейшие планы.

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Источник — Трибуна

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