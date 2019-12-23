ГАСПЕРИНИ: «Малиновскому понадобилось совсем немного времени в Италии»

В нынешнем сезоне «Аталанта» впервые в своей истории участвует в Лиге чемпионов, а летом клуб провел рекордную трансферную активность, в том числе отдав почти 14 миллионов евро за украинского полузащитника Руслана Малиновского.

Наставник Джан Пьеро Гасперини доволен игрой новичка.

«Мы закрываем фантастический 2019 год. «Аталанта» выдала ряд невероятный матчей и добилась серьезных результатов. Очень важно, что летом нам удалось серьезно расширить наш состав».

«Теперь мы можем положиться на куда более длинный список игроков. Малиновский? Изначально было понятно, что это талантливый игрок».

«Нужно сказать, ему понадобилось совсем немного времени, чтобы привыкнуть к Италии и новому чемпионату. Здесь у футболистов нет столько времени для принятия решений, как в некоторых других лигах».

«Очень хотим снова вернуться в еврокубки. Будет ли это Лига чемпионов - посмотрим. Очень много конкурентов», - сказал Гасперини.

Малиновский провел за новую команду 20 матчей и забил 3 гола.