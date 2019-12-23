ГАСПЕРИНИ: «Малиновскому понадобилось совсем немного времени в Италии»

Наставник доволен игрой украинского хавбека

  • 23.12.2019 17:33
  • 867 просмотров
  • 2 комментария
ГАСПЕРИНИ: «Малиновскому понадобилось совсем немного времени в Италии»
© atalanta.it

В нынешнем сезоне «Аталанта» впервые в своей истории участвует в Лиге чемпионов, а летом клуб провел рекордную трансферную активность, в том числе отдав почти 14 миллионов евро за украинского полузащитника Руслана Малиновского.

Наставник Джан Пьеро Гасперини доволен игрой новичка.

«Мы закрываем фантастический 2019 год. «Аталанта» выдала ряд невероятный матчей и добилась серьезных результатов. Очень важно, что летом нам удалось серьезно расширить наш состав».

«Теперь мы можем положиться на куда более длинный список игроков. Малиновский? Изначально было понятно, что это талантливый игрок».

«Нужно сказать, ему понадобилось совсем немного времени, чтобы привыкнуть к Италии и новому чемпионату. Здесь у футболистов нет столько времени для принятия решений, как в некоторых других лигах».

«Очень хотим снова вернуться в еврокубки. Будет ли это Лига чемпионов - посмотрим. Очень много конкурентов», - сказал Гасперини.

Малиновский провел за новую команду 20 матчей и забил 3 гола.

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Источник — Football-Italia

(5 голосов)

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Комментарии
    common_sense
    online
      common_sense, 23.12.2019 17:45
    0
    впереди евро
    Ссылка
    MaxUa
    MaxUa, 23.12.2019 17:44
    0
    Это точно. Особенно матч с Шахтером получился невероятным и фантастическим, благодаря доброму магу с волшебным свистком.
    Ссылка
    common_sense
    online
      common_sense, 23.12.2019 17:45
    0
    впереди евро
    Ссылка
    MaxUa
    MaxUa, 23.12.2019 17:44
    0
    Это точно. Особенно матч с Шахтером получился невероятным и фантастическим, благодаря доброму магу с волшебным свистком.
    Ссылка
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