Рамос не поможет Реалу в первом матче в 2020 году

Защитник «сливочных» не сыграет с «Хетафе» из-за дисквалификации

  • 23.12.2019 14:41
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Рамос не поможет Реалу в первом матче в 2020 году
© ФК Реал Мадрид. Серхио Рамос
Защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос не сможет принять участие в матче 19-го тура испанской Примеры с «Хетафе» из-за дисквалификации.
 
33-летний испанец получил пятое в сезоне предупреждение в минувшем матче с «Атлетиком» из Бильбао (0:0). Таким образом, Рамос пропустит первый матч «Реала» в 2020 году.
 
Отметим, что в этом сезоне Рамос провел 18 матчей в Примере, в которых забил три мяча. «Реал» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата, набрав 37 очков в 18 поединках.
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Источник — Sport.ua

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