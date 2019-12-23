Рамос не поможет Реалу в первом матче в 2020 году

Защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос не сможет принять участие в матче 19-го тура испанской Примеры с «Хетафе» из-за дисквалификации.

33-летний испанец получил пятое в сезоне предупреждение в минувшем матче с «Атлетиком» из Бильбао (0:0) . Таким образом, Рамос пропустит первый матч «Реала» в 2020 году.

Отметим, что в этом сезоне Рамос провел 18 матчей в Примере, в которых забил три мяча. «Реал» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата, набрав 37 очков в 18 поединках.