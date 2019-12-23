ШЕВЧЕНКО: «Иногда кричу на игроков. Я должен получить от них результат»

Наставник сборной Украины – о поведении в раздевалке

  • 23.12.2019 13:40
  • 1487 просмотров
  • 0 комментариев
ШЕВЧЕНКО: «Иногда кричу на игроков. Я должен получить от них результат»
© УАФ. Андрей Шевченко
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал о том, кричит ли на своих подопечных, а также о своих детях.
 
– Во время матчей вы выглядите очень спокойным. А как обстоят дела в раздевалке?
– Моя философия – лучше сказать все до матча. Если нужно выплеснуть эмоции, именно в этот момент ребятам необходима встряска, то это нужно делать до игры. 
 
– Кричите ли на футболистов?
– Все бывает, я должен получить от них тот результат, который ожидаю. Если для этого нужно кричать – буду кричать, если молчать – буду молчать. Для меня самое главное – стимулировать игроков и добиться цели. Если будет нужно, то буду экспериментировать.
 
– В этом году вы попали в топ-10 тренеров мира. Есть ли амбиции возглавить этот рейтинг?
– Амбиции есть всегда.
 
– Занимается ли кто-то из ваших детей футболом?
– Второй сын играет в академии Челси U-13, пока что. Станет ли он профессиональным футболистом? Никто не знает, все в его руках. Он работает, очень профессионально это делает. Я рад и во всем его поддерживаю.
 
Старший сын (Джордан - прим.) – мой внештатный помощник, который следит за нашей командой, соперниками, игроками. Он как мой «гугл». Если мне нужно что-то спросить – он всегда даст точный ответ, - сказал Шевченко в интервью программе «Светская жизнь».
 
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(5 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2019 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности