ШЕВЧЕНКО: «Иногда кричу на игроков. Я должен получить от них результат»

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал о том, кричит ли на своих подопечных, а также о своих детях.

– Во время матчей вы выглядите очень спокойным. А как обстоят дела в раздевалке?

– Моя философия – лучше сказать все до матча. Если нужно выплеснуть эмоции, именно в этот момент ребятам необходима встряска, то это нужно делать до игры.

– Кричите ли на футболистов?

– Все бывает, я должен получить от них тот результат, который ожидаю. Если для этого нужно кричать – буду кричать, если молчать – буду молчать. Для меня самое главное – стимулировать игроков и добиться цели. Если будет нужно, то буду экспериментировать.

– В этом году вы попали в топ-10 тренеров мира. Есть ли амбиции возглавить этот рейтинг?

– Амбиции есть всегда.

– Занимается ли кто-то из ваших детей футболом?

– Второй сын играет в академии Челси U-13, пока что. Станет ли он профессиональным футболистом? Никто не знает, все в его руках. Он работает, очень профессионально это делает. Я рад и во всем его поддерживаю.

Старший сын (Джордан - прим.) – мой внештатный помощник, который следит за нашей командой, соперниками, игроками. Он как мой «гугл». Если мне нужно что-то спросить – он всегда даст точный ответ, - сказал Шевченко в интервью программе «Светская жизнь».