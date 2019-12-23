Украина завершила 2019 год в рейтинге ФИФА с пятым результатом в истории

Сборная Украины завершила 2019 год на 24-м месте в рейтинге ФИФА.
Лишь четыре раза в своей истории национальная команда заканчивала год на более высоком месте.
Напомним, В 2019 году Украина провела 8 официальных и 2 товарищеских матча, в которых ни разу не проиграла (7 побед и 3 ничьи). Начинала год команда с 28-го места.
Добавим, что следующий свой рейтинг ФИФА обнародует 20 февраля 2020.
Источник — Украинская ассоциация футбола
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92-й год – начало истории (первый матч сборной);
99-й год – резкий взлёт (+20 позиций);
2006-й год – резкий взлёт (+27 позиций);
2013-й год – резкий взлёт (+29 позиций);
2020-й год – по графику у нас снова должен быть резкий взлёт...
92-й год – начало истории (первый матч сборной);
99-й год – резкий взлёт (+20 позиций);
2006-й год – резкий взлёт (+27 позиций);
2013-й год – резкий взлёт (+29 позиций);
2020-й год – по графику у нас снова должен быть резкий взлёт...
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