Украина завершила 2019 год в рейтинге ФИФА с пятым результатом в истории

Команда Андрея Шевченко продолжает прогрессировать

  • 23.12.2019 11:37
  • 5375 просмотров
  • 2 комментария
Украина завершила 2019 год в рейтинге ФИФА с пятым результатом в истории
© УАФ
 
Лишь четыре раза в своей истории национальная команда заканчивала год на более высоком месте.
 
Напомним, В 2019 году Украина провела 8 официальных и 2 товарищеских матча, в которых ни разу не проиграла (7 побед и 3 ничьи). Начинала год команда с 28-го места. 
 
Добавим, что следующий свой рейтинг ФИФА обнародует 20 февраля 2020.
 
 
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Источник — Украинская ассоциация футбола

(21 голос)

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Комментарии
    TimurKhAI
      TimurKhAI, 23.12.2019 12:57
    0
    Как видим по диаграмме, СбУ чётко запрограммирована на 7-летний цикл
    92-й год – начало истории (первый матч сборной);
    99-й год – резкий взлёт (+20 позиций);
    2006-й год – резкий взлёт (+27 позиций);
    2013-й год – резкий взлёт (+29 позиций);
    2020-й год – по графику у нас снова должен быть резкий взлёт...
    Ссылка
    Алексей Тютюшов
    Алексей Тютюшов, 23.12.2019 12:35
    -7
    СПОРТУА, ты высоко не поднимайся, лоб еще расшибеш после евро 2020.
    Ссылка
    TimurKhAI
      TimurKhAI, 23.12.2019 12:57
    0
    Как видим по диаграмме, СбУ чётко запрограммирована на 7-летний цикл
    92-й год – начало истории (первый матч сборной);
    99-й год – резкий взлёт (+20 позиций);
    2006-й год – резкий взлёт (+27 позиций);
    2013-й год – резкий взлёт (+29 позиций);
    2020-й год – по графику у нас снова должен быть резкий взлёт...
    Ссылка
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