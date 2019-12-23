Украина завершила 2019 год в рейтинге ФИФА с пятым результатом в истории

Лишь четыре раза в своей истории национальная команда заканчивала год на более высоком месте.

Напомним, В 2019 году Украина провела 8 официальных и 2 товарищеских матча, в которых ни разу не проиграла (7 побед и 3 ничьи). Начинала год команда с 28-го места.

Добавим, что следующий свой рейтинг ФИФА обнародует 20 февраля 2020.