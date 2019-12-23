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ВИДЕО. Пчелы атаковали футболистов в Танзании. Матч прервали

Курьезный инцидент случился в матче Кубка независимости Танзании

  • 23.12.2019 10:20
  • 700 просмотров
  • 1 комментарий
ВИДЕО. Пчелы атаковали футболистов в Танзании. Матч прервали
© Twitter
Рой пчел атаковал футболистов во время матча Кубка независимости Танзании между командами «Янга» и «Иринга Юнайтед».
 
Футболисты и судья упали на газон, чтобы уклониться от насекомых, другие бежали с поля. Также пчелы начали кусать болельщиков. В итоге матч на некоторое время приостановили.
 
Спустя некоторое время игру продолжили. 
 

 

 

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    korsun_skif
    online
      korsun_skif, 23.12.2019 11:01
    +1
    Тайсона туда отправьте на перевоспитание
    Ссылка
    korsun_skif
    online
      korsun_skif, 23.12.2019 11:01
    +1
    Тайсона туда отправьте на перевоспитание
    Ссылка
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