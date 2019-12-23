ВИДЕО. Пчелы атаковали футболистов в Танзании. Матч прервали

Рой пчел атаковал футболистов во время матча Кубка независимости Танзании между командами «Янга» и «Иринга Юнайтед».

Футболисты и судья упали на газон, чтобы уклониться от насекомых, другие бежали с поля. Также пчелы начали кусать болельщиков. В итоге матч на некоторое время приостановили.

Спустя некоторое время игру продолжили.

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