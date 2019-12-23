ВИДЕО. Пчелы атаковали футболистов в Танзании. Матч прервали

Рой пчел атаковал футболистов во время матча Кубка независимости Танзании между командами «Янга» и «Иринга Юнайтед».
Футболисты и судья упали на газон, чтобы уклониться от насекомых, другие бежали с поля. Также пчелы начали кусать болельщиков. В итоге матч на некоторое время приостановили.
Спустя некоторое время игру продолжили.
#ASFC Jana kulitokea nyuki kwenye Dimba hili la Uhuru, je leo kutatokea nini?.— Azam TV (@azamtvtz) December 22, 2019
Simba vs Arusha United LIVE #AzamSports2 game imeanza. #ZBC2 #AzamSports2 #AzamFederationCup #ASFCUpdates #KombeLaShirikisho pic.twitter.com/DdixL2Rc0i
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Источник — Sport.ua
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