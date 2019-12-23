Зинедин ЗИДАН: «Сейчас мяч не идет в ворота, но нет повода огорчаться»

«Мы расстроены. Когда есть моменты, надо забивать. В трех последних встречах моментов было много, а голов – мало.

Дело не в невезении и не в нерешительности. Важно создавать моменты, и мы создаём очень много, но не залетает. Мы продолжим, и будет залетать.

Сейчас мяч не идет в ворота, но нет повода огорчаться. Нужно думать о том, что этот год был хорош во всем. Мы с нетерпением ждем начала 2020 года», - сказал Зидан.