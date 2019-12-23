Зинедин ЗИДАН: «Сейчас мяч не идет в ворота, но нет повода огорчаться»

Наставник мадридского «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал ничью с «Атлетиком» (0:0) в матче 18-го тура чемпионата Испании.
«Мы расстроены. Когда есть моменты, надо забивать. В трех последних встречах моментов было много, а голов – мало.
Дело не в невезении и не в нерешительности. Важно создавать моменты, и мы создаём очень много, но не залетает. Мы продолжим, и будет залетать.
Сейчас мяч не идет в ворота, но нет повода огорчаться. Нужно думать о том, что этот год был хорош во всем. Мы с нетерпением ждем начала 2020 года», - сказал Зидан.
Источник — Marca
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