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Зинедин ЗИДАН: «Сейчас мяч не идет в ворота, но нет повода огорчаться»

Главный тренер «Реала» – о ничьей с «Атлетиком»

  • 23.12.2019 04:21
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Зинедин ЗИДАН: «Сейчас мяч не идет в ворота, но нет повода огорчаться»
© ФК Реал Мадрид. Зинедин Зидан
Наставник мадридского «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал ничью с «Атлетиком» (0:0) в матче 18-го тура чемпионата Испании.
 
«Мы расстроены. Когда есть моменты, надо забивать. В трех последних встречах моментов было много, а голов – мало.
 
Дело не в невезении и не в нерешительности. Важно создавать моменты, и мы создаём очень много, но не залетает. Мы продолжим, и будет залетать.
 
Сейчас мяч не идет в ворота, но нет повода огорчаться. Нужно думать о том, что этот год был хорош во всем. Мы с нетерпением ждем начала 2020 года», - сказал Зидан.
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Источник — Marca

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