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Гол Селезнева не помог Бурсаспору набрать очки

Команда украинского форварда проиграла клубу «Менемен Беледиеспор» со счетом 1:2

  • 22.12.2019 19:56
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Гол Селезнева не помог Бурсаспору набрать очки
© ФК Бурсаспор. Евгений Селезнев

34-летний украинский нападающий турецкого «Бурсаспора» Евгений Селезнев отметился забитым голом в поединке второй лиги чемпионата Турции против клуба «Менемен Беледиеспор».

Селезнев вышел на поле в стартовом составе «Бурсаспора» и провел полный матч, на 36-й минуте открыв счет в поединке. В итоге, «Бурсаспор» уступил сопернику со счетом 1:2.

В текущем сезоне Селезнев провел за «Бурсаспор» 15 матчей во всех турнирах, где забил 6 мячей и отдал 2 результативные передачи.

«Менемен Беледиеспор» — «Бурсаспор» — 1:2
Голы: Чеченоглу, 66, Озгюн, 75 — Селезнев, 36

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Источник — Sport.ua

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