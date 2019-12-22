Гол Селезнева не помог Бурсаспору набрать очки

34-летний украинский нападающий турецкого «Бурсаспора» Евгений Селезнев отметился забитым голом в поединке второй лиги чемпионата Турции против клуба «Менемен Беледиеспор».

Селезнев вышел на поле в стартовом составе «Бурсаспора» и провел полный матч, на 36-й минуте открыв счет в поединке. В итоге, «Бурсаспор» уступил сопернику со счетом 1:2.

В текущем сезоне Селезнев провел за «Бурсаспор» 15 матчей во всех турнирах, где забил 6 мячей и отдал 2 результативные передачи.

«Менемен Беледиеспор» — «Бурсаспор» — 1:2

Голы: Чеченоглу, 66, Озгюн, 75 — Селезнев, 36