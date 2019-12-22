ВИДЕО. Ты кто такой? Как самый сильный футболист мира отомстил обидчику

Интересный эпизод произошел в матче «Оксфорда» против «Уикома» в матче 21-го тура Первой лиги Англии (1:0).
Когда на поле начались разборки, футболист «Оксфорда» толкнул соперника, Адебайо Акинфенву в грудь. Нападающий «Уикома», весящий более 100 кг, подошел к обидчику и отпихнул его в лицо. Судья матча удалил форварда с поля.
Ситуация интересна тем, что Акинфенва считается сильнейшим футболистом мира. В FIFA 2020 он является самым лучшим игроком по этому показателю (сила = 97). Смотрите видео эпизода.
December 21, 2019
Источник — Sport.ua
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