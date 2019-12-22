Войти или Зарегистрироваться

Максим КАЛИНИЧЕНКО: «Для меня нет ни ДНР, ни ЛНР. Что это такое?»

Экс-игрок сборной Украины поделился мнением о войне на Донбассе

  • 22.12.2019 17:46
  • 2828 просмотров
  • 19 комментариев
Максим КАЛИНИЧЕНКО: «Для меня нет ни ДНР, ни ЛНР. Что это такое?»
© Твиттер. Максим Калиниченко

40-летний бывший игрок московского «Спартака» и сборной Украины по футболу Максим Калиниченко поделился мнением о войне на востоке Украины.

— Где комфортнее жить — в России или в Украине?
— Мне без разницы, где жить, главное — чтобы рядом были люди, на которых я могу положиться, и семья. Ну и конечно, чтобы было, на что жить. Как без этого?

— У вас много знакомых, которых покалечила война в Украине?
— Да, знаю много людей, которые были вынуждены уехать [из Украины], хотя провели там практически всю жизнь, оставили работу, дома, семьи. Конечно, есть и те, кто пострадал физически.

— Как относитесь к ДНР и ЛНР?
— Для меня нет ни ДНР, ни ЛНР. Что это такое?

— На «Донбасс Арене» когда-то выступали Бейонсе и Рианна и проводился Евро…
— Людей, не самых умных и образованных, обманули. Нагло и цинично. Добавить нечего, для меня это больная тема.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport24

(13 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    JulikoB
    online
      JulikoB, 22.12.2019 18:53
    0
    — Людей, не самых умных и образованных, обманули. Нагло и цинично.
    --------------------------------------------
    А подонкам дали свободу действий.
    Ссылка
    Олег Олег
      Олег Олег, 22.12.2019 18:49
    0
    digsum, 22.12.2019 18:28
    Это нормальная логичная позиция миролюбивого человека. Ты собрался до конца жизни воевать, с кем? С людьми, одураченными пропагандой? Так их больше в несколько раз. Достаточно Пуйла нейтрализовать, остальные придут в приемлемую норму в считанные годы.
    и не надейтесь в это-" Достаточно Пуйла нейтрализовать, остальные придут в приемлемую норму в считанные годы."
    Ссылка
    Олег Олег
      Олег Олег, 22.12.2019 18:47
    0
    Andriy Dotsenko, 22.12.2019 18:28
    съезди и посмотри, будешь знать
    по нужникам не хожу
    Ссылка
    keegan
    online
      keegan, 22.12.2019 18:43
    0
    Ну да,страусом жить легче
    Ссылка
    MaxUa
    MaxUa, 22.12.2019 18:42
    0
    Не разочаровывается тот, кто не очаровывается.
    Ссылка
    digsum
    online
      digsum, 22.12.2019 18:28
    -4
    common_sense, 22.12.2019 17:55
    какая удобная позиция) ни нашим ни вашим) так не бывает, зебил)
    Это нормальная логичная позиция миролюбивого человека. Ты собрался до конца жизни воевать, с кем? С людьми, одураченными пропагандой? Так их больше в несколько раз. Достаточно Пуйла нейтрализовать, остальные придут в приемлемую норму в считанные годы.
    Ссылка
    Andriy Dotsenko
    online
    Andriy Dotsenko, 22.12.2019 18:28
    -3
    Олег Олег, 22.12.2019 18:07
    а "что" это такое?
    съезди и посмотри, будешь знать
    Ссылка
    axylinam
    axylinam, 22.12.2019 18:25
    0
    выкрутился Калиниченко.как уж на сковородке но выкрутился.как для футболиста неплохо
    Ссылка
    УАФ– М а ф і я!
    online
      УАФ– М а ф і я!, 22.12.2019 18:23
    0
    nomad, 22.12.2019 18:08
    Надо было спросить ещё про ОРКиО и ОРЛьвО
    Как там у тебя совы еще не гавкают?
    Ссылка
    УАФ– М а ф і я!
    online
      УАФ– М а ф і я!, 22.12.2019 18:22
    0
    Это такая х*йня придуманная х*йлом в пьяном бреду!
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 22.12.2019 18:18
    +1
    nomad, 22.12.2019 18:08
    Надо было спросить ещё про ОРКиО и ОРЛьвО
    Вахтёр , завтра понедельник , тебе на смену надо а ты пьяный опять
    Ссылка
    Олег Олег
      Олег Олег, 22.12.2019 18:17
    +1
    nomad, 22.12.2019 18:08
    Надо было спросить ещё про ОРКиО и ОРЛьвО
    у тебя желчегон?
    Ссылка
    nomad
    online
      nomad, 22.12.2019 18:08
    -9
    Надо было спросить ещё про ОРКиО и ОРЛьвО
    Ссылка
    Олег Олег
      Олег Олег, 22.12.2019 18:07
    -3
    Andriy Dotsenko, 22.12.2019 18:00
    Ну пусть сьездит в Донецк и Луганск, и увидет что это такое
    а "что" это такое?
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 22.12.2019 18:03
    +4
    — Для меня нет ни ДНР, ни ЛНР. Что это такое?
    - х**йня редкая, не обращай внимание
    Ссылка
    bullyUA
      bullyUA, 22.12.2019 18:01
    +1
    Andriy Dotsenko, 22.12.2019 18:00
    Ну пусть сьездит в Донецк и Луганск, и увидет что это такое
    Может вам еще раз прочитать текст?
    Ссылка
    Andriy Dotsenko
    online
    Andriy Dotsenko, 22.12.2019 18:00
    -14
    Ну пусть сьездит в Донецк и Луганск, и увидет что это такое
    Ссылка
    common_sense
    online
      common_sense, 22.12.2019 17:55
    -9
    какая удобная позиция) ни нашим ни вашим) так не бывает, зебил)
    Ссылка
    pl2012ua
    online
    pl2012ua, 22.12.2019 17:54
    0
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 22.12.2019 18:03
    +4
    — Для меня нет ни ДНР, ни ЛНР. Что это такое?
    - х**йня редкая, не обращай внимание
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 22.12.2019 18:18
    +1
    nomad, 22.12.2019 18:08
    Надо было спросить ещё про ОРКиО и ОРЛьвО
    Вахтёр , завтра понедельник , тебе на смену надо а ты пьяный опять
    Ссылка
    Олег Олег
      Олег Олег, 22.12.2019 18:17
    +1
    nomad, 22.12.2019 18:08
    Надо было спросить ещё про ОРКиО и ОРЛьвО
    у тебя желчегон?
    Ссылка
    bullyUA
      bullyUA, 22.12.2019 18:01
    +1
    Andriy Dotsenko, 22.12.2019 18:00
    Ну пусть сьездит в Донецк и Луганск, и увидет что это такое
    Может вам еще раз прочитать текст?
    Ссылка
    JulikoB
    online
      JulikoB, 22.12.2019 18:53
    0
    — Людей, не самых умных и образованных, обманули. Нагло и цинично.
    --------------------------------------------
    А подонкам дали свободу действий.
    Ссылка
    Олег Олег
      Олег Олег, 22.12.2019 18:49
    0
    digsum, 22.12.2019 18:28
    Это нормальная логичная позиция миролюбивого человека. Ты собрался до конца жизни воевать, с кем? С людьми, одураченными пропагандой? Так их больше в несколько раз. Достаточно Пуйла нейтрализовать, остальные придут в приемлемую норму в считанные годы.
    и не надейтесь в это-" Достаточно Пуйла нейтрализовать, остальные придут в приемлемую норму в считанные годы."
    Ссылка
    Олег Олег
      Олег Олег, 22.12.2019 18:47
    0
    Andriy Dotsenko, 22.12.2019 18:28
    съезди и посмотри, будешь знать
    по нужникам не хожу
    Ссылка
    keegan
    online
      keegan, 22.12.2019 18:43
    0
    Ну да,страусом жить легче
    Ссылка
    MaxUa
    MaxUa, 22.12.2019 18:42
    0
    Не разочаровывается тот, кто не очаровывается.
    Ссылка
    axylinam
    axylinam, 22.12.2019 18:25
    0
    выкрутился Калиниченко.как уж на сковородке но выкрутился.как для футболиста неплохо
    Ссылка
    УАФ– М а ф і я!
    online
      УАФ– М а ф і я!, 22.12.2019 18:23
    0
    nomad, 22.12.2019 18:08
    Надо было спросить ещё про ОРКиО и ОРЛьвО
    Как там у тебя совы еще не гавкают?
    Ссылка
    УАФ– М а ф і я!
    online
      УАФ– М а ф і я!, 22.12.2019 18:22
    0
    Это такая х*йня придуманная х*йлом в пьяном бреду!
    Ссылка
    pl2012ua
    online
    pl2012ua, 22.12.2019 17:54
    0
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2019 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизирутесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности