Максим КАЛИНИЧЕНКО: «Для меня нет ни ДНР, ни ЛНР. Что это такое?»

40-летний бывший игрок московского «Спартака» и сборной Украины по футболу Максим Калиниченко поделился мнением о войне на востоке Украины.

— Где комфортнее жить — в России или в Украине?

— Мне без разницы, где жить, главное — чтобы рядом были люди, на которых я могу положиться, и семья. Ну и конечно, чтобы было, на что жить. Как без этого?

— У вас много знакомых, которых покалечила война в Украине?

— Да, знаю много людей, которые были вынуждены уехать [из Украины], хотя провели там практически всю жизнь, оставили работу, дома, семьи. Конечно, есть и те, кто пострадал физически.

— Как относитесь к ДНР и ЛНР?

— Для меня нет ни ДНР, ни ЛНР. Что это такое?

— На «Донбасс Арене» когда-то выступали Бейонсе и Рианна и проводился Евро…

— Людей, не самых умных и образованных, обманули. Нагло и цинично. Добавить нечего, для меня это больная тема.