Войти или Зарегистрироваться

Максим КАЛИНИЧЕНКО: «Падение уровня чемпионата — плюс для сборной Украины»

Специалист считает, что за границей украинские игроки учатся конкурировать в лучших условиях

  • 22.12.2019 16:58
  • 2399 просмотров
  • 4 комментария
Максим КАЛИНИЧЕНКО: «Падение уровня чемпионата — плюс для сборной Украины»
© Sport.ua. Максим Калиниченко

40-летний бывший полузащитник московского «Спартака» и сборной Украины по футболу Максим Калиниченко поделился мнением о разнице между чемпионатами России и Украины.

«Большая ли пропасть между чемпионатами России и Украины? Конечно. На это есть и объективные причины. В Украине война, которой никому не пожелаешь. Уровень намного слабее, чем пять-шесть лет назад.

Для сборной же это [падение уровня чемпионата Украины] огромный плюс: многие футболисты уехали за границу. Они прибавляют, потому конкурируют в лучших условиях. Есть молодые ребята, которые раньше варились в системе «Динамо», «Шахтера» и других клубов, находились в тепличных условиях, уходя в аренды и получая большие деньги, никуда не хотели уезжать.

Сейчас же их жизнь заставила ехать куда-то и зарабатывать деньги. В Европе конкурентная среда намного выше, если это есть, значит, ты прибавляешь», — считает Калиниченко.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport24

(5 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    MaxUa
    MaxUa, 22.12.2019 18:46
    0
    axylinam, 22.12.2019 17:26
    получается-если вообще не проводить чемпионат Украины по футболу лет 20-то Украина станет чемпионом мира по футболу
    Если не проводить чемпионат Украины, тогда не получится выявлять лучших, у которых соответственно выше шансы заиграть в более сильных чемпионатах.
    Ссылка
    stopor2016
    online
      stopor2016, 22.12.2019 18:32
    0
    Тю.
    Ссылка
    Solova63
    online
      Solova63 , 22.12.2019 18:01
    0
    А про болельщиков максимка, конечно, не подумал..... А зачем! Футболисты же играют не для нас, а сами для себя!
    Ссылка
    axylinam
    axylinam, 22.12.2019 17:26
    0
    получается-если вообще не проводить чемпионат Украины по футболу лет 20-то Украина станет чемпионом мира по футболу
    Ссылка
    MaxUa
    MaxUa, 22.12.2019 18:46
    0
    axylinam, 22.12.2019 17:26
    получается-если вообще не проводить чемпионат Украины по футболу лет 20-то Украина станет чемпионом мира по футболу
    Если не проводить чемпионат Украины, тогда не получится выявлять лучших, у которых соответственно выше шансы заиграть в более сильных чемпионатах.
    Ссылка
    stopor2016
    online
      stopor2016, 22.12.2019 18:32
    0
    Тю.
    Ссылка
    Solova63
    online
      Solova63 , 22.12.2019 18:01
    0
    А про болельщиков максимка, конечно, не подумал..... А зачем! Футболисты же играют не для нас, а сами для себя!
    Ссылка
    axylinam
    axylinam, 22.12.2019 17:26
    0
    получается-если вообще не проводить чемпионат Украины по футболу лет 20-то Украина станет чемпионом мира по футболу
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2019 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизирутесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности