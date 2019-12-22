Максим КАЛИНИЧЕНКО: «Падение уровня чемпионата — плюс для сборной Украины»

40-летний бывший полузащитник московского «Спартака» и сборной Украины по футболу Максим Калиниченко поделился мнением о разнице между чемпионатами России и Украины.

«Большая ли пропасть между чемпионатами России и Украины? Конечно. На это есть и объективные причины. В Украине война, которой никому не пожелаешь. Уровень намного слабее, чем пять-шесть лет назад.

Для сборной же это [падение уровня чемпионата Украины] огромный плюс: многие футболисты уехали за границу. Они прибавляют, потому конкурируют в лучших условиях. Есть молодые ребята, которые раньше варились в системе «Динамо», «Шахтера» и других клубов, находились в тепличных условиях, уходя в аренды и получая большие деньги, никуда не хотели уезжать.

Сейчас же их жизнь заставила ехать куда-то и зарабатывать деньги. В Европе конкурентная среда намного выше, если это есть, значит, ты прибавляешь», — считает Калиниченко.