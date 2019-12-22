Аякс обыграл АДО Ден Хаг с теннисным счетом

В поединке 18-го тура чемпионата Нидерландов по футболу амстердамский «Аякс» дома обыграл «АДО Ден Хаг» со счетом 6:1.
За 2019-й год «Аякс» забил 163 мяча во всех турнирах. Это лучший показатель в истории нидерландских клубов.
«Аякс» — «АДО Ден Хаг» — 6:1
Голы: Зиеш, 15, ван де Бек 23, Эккенкамп, 37, Гравенберх, 39, Тадич, 48, Траоре, 63
Источник — Sport.ua
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