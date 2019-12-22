Никита КОРЗУН: «Зачем чемпионской команде сбитый летчик Корзун?»

24-летний полузащитник португальского клуба «Вилафранкенше» Никита Корзун, контракт которого принадлежит киевскому «Динамо», прокомментировал интерес к своей персоне со стороны «Динамо-Брест».

- Ну зачем им нужен сбитый летчик Корзун? Какой Брест? Успокойтесь.

- Предложение было?

- Нет. Кому я нужен? Как из второго дивизиона переходить в чемпионскую команду. У нас неплохой чемпионат. В этом году очень интересно было смотреть. Мне хочется поиграть в Европе, попробовать все это. Только поэтому поехал в Португалию.