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Никита КОРЗУН: «Зачем чемпионской команде сбитый летчик Корзун?»

Футболист «Вилафранкенше» прокомментировал интерес со стороны «Динамо-Брест»

  • 22.12.2019 14:54
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Никита КОРЗУН: «Зачем чемпионской команде сбитый летчик Корзун?»
© ФК Динамо Киев. Никита Корзун

24-летний полузащитник португальского клуба «Вилафранкенше» Никита Корзун, контракт которого принадлежит киевскому «Динамо», прокомментировал интерес к своей персоне со стороны «Динамо-Брест».

- Ну зачем им нужен сбитый летчик Корзун? Какой Брест? Успокойтесь.

- Предложение было?
- Нет. Кому я нужен? Как из второго дивизиона переходить в чемпионскую команду. У нас неплохой чемпионат. В этом году очень интересно было смотреть. Мне хочется поиграть в Европе, попробовать все это. Только поэтому поехал в Португалию.

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Источник — Прессбол

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