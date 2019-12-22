ФОТО. Как Цыганков отдыхает на Бали

22-летний вингер киевского «Динамо» и сборной Украины по футболу Виктор Цыганков отдыхает на Бали перед началом второй части сезона.

«Исследуя джунгли», — написал Цыганков в Instagram.

В текущем сезоне Цыганков провел за «Динамо» 27 матчей во всех турнирах, где забил 9 мячей и отдал 8 результативных передач.