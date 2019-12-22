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ФОТО. Как Цыганков отдыхает на Бали

Футболист киевского «Динамо» набирается сил перед второй частью сезона

  • 22.12.2019 14:48
  • 4157 просмотров
  • 8 комментариев
ФОТО. Как Цыганков отдыхает на Бали
© instagram.com/viktortsygankov. Виктор Цыганков

22-летний вингер киевского «Динамо» и сборной Украины по футболу Виктор Цыганков отдыхает на Бали перед началом второй части сезона.

«Исследуя джунгли», — написал Цыганков в Instagram.

В текущем сезоне Цыганков провел за «Динамо» 27 матчей во всех турнирах, где забил 9 мячей и отдал 8 результативных передач.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Exploring jungle 🌴👒

Публикация от Viktor Tsygankov 🇺🇦 (@viktortsygankov)

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Источник — Instagram

(5 голосов)

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Комментарии
    Милчел Авек
      Милчел Авек, 22.12.2019 15:43
    0
    Тема джунглей не раскрыта. Где фото подружки крупным планом? )
    Ссылка
    umnuy
    online
      umnuy, 22.12.2019 15:23
    +3
    Циган,Вкрбич,миколенко заслужили пусть вялятся
    Ссылка
    ekolog21
      ekolog21, 22.12.2019 15:21
    +2
    За гру в УПЛ,можливо і заслужив елітний відпочинок на БАЛІ ,але За єврокубки—максимум Геніческ
    Ссылка
    Саша Петрик
    online
      Саша Петрик, 22.12.2019 15:18
    +2
    ihor7003, 22.12.2019 15:01
    Вопрос только от чего парниша отдыхает?
    Может не совсем вина конкретного игрока что вся команда не играет, ну а $ он сурка ж тратит, а не диванных экспертов
    Ссылка
    Zport.
      Zport., 22.12.2019 15:09
    -1
    ihor7003, 22.12.2019 15:01
    Вопрос только от чего парниша отдыхает?
    Наверное от того, что по системе гол+пас занял первое место в Украине. Кто-кто, а Цыганков заслужил на отдых.
    Ссылка
    digsum
    online
      digsum, 22.12.2019 15:03
    +5
    #cказочноебали
    Ссылка
    ihor7003
    online
      ihor7003, 22.12.2019 15:01
    -1
    Вопрос только от чего парниша отдыхает?
    Ссылка
    Den96
      Den96, 22.12.2019 14:48
    +1
    "Поїду на Балі, бо всі зає..."
    Ссылка
    digsum
    online
      digsum, 22.12.2019 15:03
    +5
    #cказочноебали
    Ссылка
    umnuy
    online
      umnuy, 22.12.2019 15:23
    +3
    Циган,Вкрбич,миколенко заслужили пусть вялятся
    Ссылка
    ekolog21
      ekolog21, 22.12.2019 15:21
    +2
    За гру в УПЛ,можливо і заслужив елітний відпочинок на БАЛІ ,але За єврокубки—максимум Геніческ
    Ссылка
    Саша Петрик
    online
      Саша Петрик, 22.12.2019 15:18
    +2
    ihor7003, 22.12.2019 15:01
    Вопрос только от чего парниша отдыхает?
    Может не совсем вина конкретного игрока что вся команда не играет, ну а $ он сурка ж тратит, а не диванных экспертов
    Ссылка
    Den96
      Den96, 22.12.2019 14:48
    +1
    "Поїду на Балі, бо всі зає..."
    Ссылка
    Милчел Авек
      Милчел Авек, 22.12.2019 15:43
    0
    Тема джунглей не раскрыта. Где фото подружки крупным планом? )
    Ссылка
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