Манджукич прилетел в Катар, чтобы подписать контракт с Аль-Духаилем

Форвард «Ювентуса» Марио Манджукич близок к переходу в катарский клуб «Аль-Духаиль».

Хорватский футболист прилетел в Катар, где пройдет медицинское обследование, а потом подпишет контракт.

В этом сезоне Манджукич не провел ни одного матча за «Ювентус».