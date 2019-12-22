Манджукич прилетел в Катар, чтобы подписать контракт с Аль-Духаилем

Форвард «Ювентуса» Марио Манджукич близок к переходу в катарский клуб «Аль-Духаиль».
Хорватский футболист прилетел в Катар, где пройдет медицинское обследование, а потом подпишет контракт.
В этом сезоне Манджукич не провел ни одного матча за «Ювентус».
OFFICIAL: @MarioMandzukic9 has joined @DuhailSC alongside @MedhiBenatia— J | Talal ⚪️⚫️ أبطال آسيا 🇶🇦🏆 (@AlSadd_Juve) December 22, 2019
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.#Juventus#Mandzukic pic.twitter.com/9k66cvikqt
Ранее сообщалось, что Манджукича хочет подписать «Манчестер Юнайтед».
Источник — Football-Italia
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