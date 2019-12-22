Адмир МЕХМЕДИ: «Андрей Шевченко очень спокойный парень»

Бывший футболист «Динамо» Адмир Мехмеди, который ныне выступает в Германии за «Вольфсбург», вспомнил былые времена и рассказал о впечатлениях от совместных выступлений в Украине с легендарным Андреем Шевченко.

«В детстве моей первой футболкой была футболка «Милана». Я был поклонником этой команды на протяжении всей своей юности. Теперь, конечно, я не такой, как раньше, но мне все еще нравится этот клуб».

«В «Динамо» мне довелось сыграть с легендой «Милана» Андреем Шевченко. Он очень спокойный парень и отличная личность. У него была потрясающая карьера. Когда я оказался в «Динамо», Шевченко проводил последние полгода своей профессиональной карьеры. Помню, что он уже не ускорялся так, как это удавалось ему в молодости», - отметил Мехмеди.

Напомним, Адмир Мехмеди перешел в «Динамо» в январе 2012 года из «Цюриха» за 3,5 миллиона евро. В июле 2014 года киевский клуб продал швейцарца «Фрайбургу» за 6 миллионов.