Экс-хавбек Шахтера стал самым быстрым игроком Манчестер Юнайтед в сезоне

Бывший полузащитник «Шахтера» Фред, ныне выступающий за «Манчестер Юнайтед», в последнем поединке «красных дьяволов» в Премьер-лиге против «Эвертона» продемонстрировал самую высокую скорость для всех игроков команды в текущем сезоне.

Согласно подсчетам, в одном из игровых эпизодов Фред развил скорость в 37,29 километров в час, что позволило бразильцу обойти в рейтинге наиболее скоростных футболистов команды прежнего лидера в лице Маркуса Рашфорда (36,32 км/час) и его ближайшего преследователя Даниэла Джеймса (35,7 км/час).

Отметим, что в нынешнем розыгрыше АПЛ на счету Фреда 13 матчей, в которых голевыми действиями отличиться бразильцу не удалось.