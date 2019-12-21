У Дэйли Блинда проблемы с сердцем. Игрок Аякса отстранен от тренировок

«Аякс» объявил о том, что у защитника Дэйли Блинда диагностированы проблемы с сердцем. Игрок почувствовал себя неважно после матча Лиги чемпионов с «Валенсией» и прошел обследование.

У голландца выявили миокардит - нарушения в работе сердца. Блинд отстранен от тренировок и в январе не поедет с командой на сборы перед второй частью сезона.

О том, когда игрок сможет вернуться к футболу, информации пока нет. Ситуация ставит под вопрос выступление Блинда во второй части сезона и на Евро-2020.

Сборная Нидерландов, которая является соперником Украины, ранее осталась без Мемфиса Депая. Форвард из-за травмы рискует пропустить Евро.