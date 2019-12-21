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У Дэйли Блинда проблемы с сердцем. Игрок Аякса отстранен от тренировок

Игрок сборной Нидерландов пока не может тренироваться

  • 21.12.2019 23:24
  • 1164 просмотра
  • 2 комментария
У Дэйли Блинда проблемы с сердцем. Игрок Аякса отстранен от тренировок
© Skysports.com

«Аякс» объявил о том, что у защитника Дэйли Блинда диагностированы проблемы с сердцем. Игрок почувствовал себя неважно после матча Лиги чемпионов с «Валенсией» и прошел обследование.

У голландца выявили миокардит - нарушения в работе сердца. Блинд отстранен от тренировок и в январе не поедет с командой на сборы перед второй частью сезона.

О том, когда игрок сможет вернуться к футболу, информации пока нет. Ситуация ставит под вопрос выступление Блинда во второй части сезона и на Евро-2020.

Сборная Нидерландов, которая является соперником Украины, ранее осталась без Мемфиса Депая. Форвард из-за травмы рискует пропустить Евро.

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Источник — Sky Sports

(4 голоса)

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Комментарии
    Andy Chak
    online
      Andy Chak, 21.12.2019 23:46
    +1
    Класний защ, здоров'я Дейлі, все буде гуд!!!
    Ссылка
    Вася Тёркин
      Вася Тёркин, 21.12.2019 23:38
    +1
    Здоровья Дэйли. Нам на евро Нидерланды нужны в лучшем виде. Чтоб никаких поблажек нам, вдвойне приятно будет добиться положительного результата.
    Ссылка
    Andy Chak
    online
      Andy Chak, 21.12.2019 23:46
    +1
    Класний защ, здоров'я Дейлі, все буде гуд!!!
    Ссылка
    Вася Тёркин
      Вася Тёркин, 21.12.2019 23:38
    +1
    Здоровья Дэйли. Нам на евро Нидерланды нужны в лучшем виде. Чтоб никаких поблажек нам, вдвойне приятно будет добиться положительного результата.
    Ссылка
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