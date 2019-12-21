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Тренер Динамо U21: «Обсудили с Михайличенко тех, кого выставим на трансфер»

Юрий Мороз рассказал о планах основной и молодежной команд

  • 21.12.2019 22:27
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Тренер Динамо U21: «Обсудили с Михайличенко тех, кого выставим на трансфер»
© fcdynamo.kiev.ua

Тренер «Динамо» U-21 Юрий Мороз рассказал о координации действий с наставником основной команды Алексеем Михайличенко.

- В этом сезоне в первую команду перевели Попова и Цитаишвили, к тренировкам привлекались Сирота и другие. Какая, по вашему мнению, перспектива этих ребят в команде Алексея Михайличенко?
- Каждый из них - талантливый футболист. Их талант и трудолюбие должно подтверждаться определенным результатом, например, забитыми мячами. Хотелось бы, чтобы они стали теми, кто бы достигал положительного результата на всех фронтах.

- Каковы ваши планы на отпуск?
- Уже отдыхаю в активном рабочем режиме. Встречались с Алексеем Михайличенко, обсуждали планы на будущие сборы, утверждали списки игроков, согласовывали свои действия с первой командой. Говорили о футболистах, которых нужно выставить на трансфер и перспективах тех, кто останутся. Поиск новых игроков продолжается, мы постоянно ищем усиления - как селекционная группа, так и мы, тренеры. От добротного, хорошего футболиста мы никогда не откажемся.

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Источник — ФК Динамо Киев

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