Тренер Динамо U21: «Обсудили с Михайличенко тех, кого выставим на трансфер»

Тренер «Динамо» U-21 Юрий Мороз рассказал о координации действий с наставником основной команды Алексеем Михайличенко.

- В этом сезоне в первую команду перевели Попова и Цитаишвили, к тренировкам привлекались Сирота и другие. Какая, по вашему мнению, перспектива этих ребят в команде Алексея Михайличенко?

- Каждый из них - талантливый футболист. Их талант и трудолюбие должно подтверждаться определенным результатом, например, забитыми мячами. Хотелось бы, чтобы они стали теми, кто бы достигал положительного результата на всех фронтах.



- Каковы ваши планы на отпуск?

- Уже отдыхаю в активном рабочем режиме. Встречались с Алексеем Михайличенко, обсуждали планы на будущие сборы, утверждали списки игроков, согласовывали свои действия с первой командой. Говорили о футболистах, которых нужно выставить на трансфер и перспективах тех, кто останутся. Поиск новых игроков продолжается, мы постоянно ищем усиления - как селекционная группа, так и мы, тренеры. От добротного, хорошего футболиста мы никогда не откажемся.