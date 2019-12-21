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Додо избежал дополнительного наказания за удаление в матче Лиги чемпионов

Защитник «Шахтера» пропустит 1 игру

  • 21.12.2019 21:45
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Додо избежал дополнительного наказания за удаление в матче Лиги чемпионов
© shakhtar.com

Защитник «Шахтера» Додо не получил дополнительное наказание за удаление в матче группового этапа Лиги чемпионов против «Аталанты».

Игрок получил красную карточку за грубую игру, а Дисциплинарный комитет УЕФА отдельно рассматривал этот эпизод, однако оставил в силе обычное наказание.

За удаление Додо пропустит 1 матч. Это будет поединок Лиги Европы против «Бенфики».

После игры футболист раскритиковал арбитра за удаление.

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Источник — УЕФА

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