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ВИДЕО. Варди забил 5-й гол командам Гвардиолы в топ-чемпионатах. Это рекорд

Больше англичанина не забивал никто

  • 21.12.2019 20:32
  • 596 просмотров
  • 1 комментарий
ВИДЕО. Варди забил 5-й гол командам Гвардиолы в топ-чемпионатах. Это рекорд
© ФК Лестер Сити. Джейми Варди
Нападающий «Лестер Сити» Джейми Варди открыл счет в матче 18-го тура чемпионата Англии против «Манчестер Сити».
 
Для 32-летнего форварда «лисов» – это пятый гол в ворота команд Пепа Гвардиолы в рамках элитных дивизионов.
 
Отметим, что по этому показателю Варди вне конкуренции среди всех футболистов. Также на его счету еще один гол в рамках Кубка лиги.
 

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Источник — Gracenote Live

(1 голос)

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Комментарии
    OKs100
    online
      OKs100, 21.12.2019 20:38
    0
    Варди крут. Один из немногих футболистов, который смог победить алкоголизм и полностью отдаться футболу.
    Ссылка
    OKs100
    online
      OKs100, 21.12.2019 20:38
    0
    Варди крут. Один из немногих футболистов, который смог победить алкоголизм и полностью отдаться футболу.
    Ссылка
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