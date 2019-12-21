ВИДЕО. Варди забил 5-й гол командам Гвардиолы в топ-чемпионатах. Это рекорд

Нападающий «Лестер Сити» Джейми Варди открыл счет в матче 18-го тура чемпионата Англии против «Манчестер Сити».
Для 32-летнего форварда «лисов» – это пятый гол в ворота команд Пепа Гвардиолы в рамках элитных дивизионов.
Отметим, что по этому показателю Варди вне конкуренции среди всех футболистов. Также на его счету еще один гол в рамках Кубка лиги.
Источник — Gracenote Live
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