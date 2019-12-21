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Станкович возглавил Црвену Звезду

41-летний специалист сменил на этом посту Владана Милоевича

  • 21.12.2019 20:10
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Станкович возглавил Црвену Звезду
© ФК Црвена Звезда. Деян Станкович
Бывший полузащитник «Интера» Деян Станкович возглавил «Црвену Звезду».
 
41-летний специалист подписал контракт с клубом до 2022 года.
 
На посту главного тренера «Црвены Звезды» Станкович сменил Владана Милоевича, который ушел в отставку в четверг.
 
Отметим, что Станкович выступал за сербский клуб с 1994 по 1998 годы. Вместе с «Црвеной Звездой» он выиграл чемпионат Югославии и трижды становился обладателем Кубка Югославии.
 
После 20-ти туров «Црвена Звезда» имеет в своем активе 55 очков и единолично занимает первую строчку в турнирной таблице чемпионата Сербии.
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Источник — ФК Црвена Звезда

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