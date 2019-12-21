Бывший полузащитник «Интера» Деян Станкович возглавил «Црвену Звезду».

41-летний специалист подписал контракт с клубом до 2022 года.

На посту главного тренера «Црвены Звезды» Станкович сменил Владана Милоевича, который ушел в отставку в четверг.

Отметим, что Станкович выступал за сербский клуб с 1994 по 1998 годы. Вместе с «Црвеной Звездой» он выиграл чемпионат Югославии и трижды становился обладателем Кубка Югославии.

После 20-ти туров «Црвена Звезда» имеет в своем активе 55 очков и единолично занимает первую строчку в турнирной таблице чемпионата Сербии.