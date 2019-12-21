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Ла Лига. Севилья на выезде обыграла Мальорку

Команда вышла на третье место в турнирной таблице

  • 21.12.2019 17:00
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Ла Лига. Севилья на выезде обыграла Мальорку
© ФК Севилья
«Севилья» уверенно обыграла «Мальорку» в рамках 18-го тура чемпионата Испании. Игра завершилась со счетом 2:0. Голами отметились Диего Карлос и Эвер Банега.
 
 
«Мальорка» - «Севилья» - 0:2
Голы: Карлос, 20, Банега, 63 (пен)
 
«Мальорка»: Рейна, Седлар, Гамес, Вальент, Лумор, Севилья (Эрнандес, 57), Баба (Фебас, 78), Кубо, Дани Родригес, Лаго Джуниор, Будимир (Чаваррия, 69).
«Севилья»: Вацлик, Регилон, Диего Карлос, Каррису, Навас, Банега, Жордан (Васкес, 73), Фернандо, Окампос (Гудель, 90), Мунир, де Йонг (Кунде, 66).
 
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Источник — Sport.ua

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