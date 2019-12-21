Три клуба претендуют на Мертенса

Форвард «Наполи» Дрис Мертенс в январе может покинуть клуб.
Как сообщает Calciomercato, на бельгийского нападающего претендуют три клуба: «Бавария», дортмундская «Боруссия» и лондонский «Арсенал».
Отметим, что Мертенс отказывается продлевать контракт с «Наполи».
В этом сезоне Мертенс сыграл 22 матча за «Наполи», забил 9 мячей и отдал 3 голевые передачи.
Ранее сообщалось, что на Мертенса претендует «Интер».
Источник — Calciomercato
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