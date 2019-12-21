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Интер не собирается покупать Видаля

Итальянский клуб хочет арендовать футболиста до конца сезона

  • 21.12.2019 15:28
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Интер не собирается покупать Видаля
© La Tercera. Артуро Видаль
Миланский «Интер» в зимнее трансферное окно планирует взять в аренду полузащитника «Барселоны» Артуро Видаля с возможностью выкупа игрока по окончании сезона. 
 
В то же время, каталонцы хотят сразу продать футболиста. Клуб оценивает Видаля в 20 млн евро. В другом случае каталонцы готовы отдать футболиста в аренду на полгода, но включить пункт обязательного выкупа.
 
В этом сезоне Видаль сыграл 25 матчей за «Барселону» и забил 4 мяча.
 
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Источник — La Gazzetta dello Sport

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