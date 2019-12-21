Интер не собирается покупать Видаля

Миланский «Интер» в зимнее трансферное окно планирует взять в аренду полузащитника «Барселоны» Артуро Видаля с возможностью выкупа игрока по окончании сезона.

В то же время, каталонцы хотят сразу продать футболиста. Клуб оценивает Видаля в 20 млн евро. В другом случае каталонцы готовы отдать футболиста в аренду на полгода, но включить пункт обязательного выкупа.

В этом сезоне Видаль сыграл 25 матчей за «Барселону» и забил 4 мяча.