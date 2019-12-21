В воскресенье, 22 декабря, «Манчестер Юнайтед» в 18-м туре АПЛ на выезде сыграет с «Уотфордом». Начало матча – в 16:00 по Киеву.

В прямом эфире матч покажет телеканал «Setanta Sports Украина».

После 17 туров «Манчестер Юнайтед» идет шестым в турнирной таблице АПЛ с 25 очками в активе. «Уотфорд» - последний, 20-й, с 9 баллами.