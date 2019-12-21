В воскресенье, 22 декабря, «Манчестер Юнайтед» в 18-м туре АПЛ на выезде сыграет с «Уотфордом». Начало матча – в 16:00 по Киеву.
В прямом эфире матч покажет телеканал «Setanta Sports Украина».
После 17 туров «Манчестер Юнайтед» идет шестым в турнирной таблице АПЛ с 25 очками в активе. «Уотфорд» - последний, 20-й, с 9 баллами.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.