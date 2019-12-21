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Стал известен главный конкурент Динамо в Кубке Украины

Пока киевляне фавориты турнира

  • 21.12.2019 11:08
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Стал известен главный конкурент Динамо в Кубке Украины

После жеребьевки четвертьфинала Кубка Украины компания Favorit Sport определила основных претендентов на победу в турнире. Первое место досталось, конечно же, «Динамо» (коэффициент 1,3). После того как киевляне обыграли в 1/8 «Шахтер», серьезных конкурентов у подопечных Алексея Михайличенко, на первый взгляд, не осталось. Впрочем, в Кубке всегда есть место сенсации. Тем более, что команды проводят на каждой стадии лишь по одному матчу.

Напомним, что соперником «Динамо» в четвертьфинале стала «Александрия», которая также выступала в групповом этапе Лиги Европы. Команда тоже не смогла пробиться в плей-офф и теперь сосредоточится на внутренних соревнованиях. Кстати, «Александрия» уже выбивала «Динамо» из Кубка Украины, это произошло также в четвертьфинале в 2016 году.

Правда, по шансам на трофей команда Владимира Шарана пока что только четвертая (коэффициент 10,0). Второе место в этом списке Favorit Sport отдает «Десне» (кэф – 4,5). Черниговский клуб должен сыграть в 1/4 с «Ворсклой» (обладатель Кубка Украины – 2009). «Десна», кстати, не так давно обыгрывала «Динамо» в FavBet Лиге, причем в Киеве.

Третьем место согласно котировкам, у «Мариуполя» (коэффициент 6,5), которому при жеребьевке досталась команда второй лиги «Альянс». Что же касается «Ингульца» (сыграет с ФК «Минай»), главной сенсации прошлого сезона Кубка Украины, то финалист турнира с кэфом 30,0 идет на предпоследнем месте.

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Источник — Sport.ua

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