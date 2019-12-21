Netflix снял сериал о фанатах Наполи

Известный производитель фильмов «Netflix» анонсировал выход сериала о фанатах «Наполи». Компания сообщила об этом на своей странице в Твиттере:
Non è mai solo una partita. Ultras, il primo film di Francesco Lettieri, è in arrivo su Netflix. pic.twitter.com/nXkG3V6Elz— Netflix Italia (@NetflixIT) December 18, 2019
Сериал будет называться «Ультрас», режиссер – Франческо Латтьери. Премьера запланирована на 2020 год.
Фанаты «Наполи» по праву считаются одними из самых колоритных в Европе.
На прошлой неделе «Наполи» назначил на пост главного тренера Дженнаро Гаттузо.
Источник — Twitter
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