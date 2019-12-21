Эйбар нанес разгромное поражение Гранаде в Ла Лиге

20 декабря стартовал 18-й тур испанской Ла Лиги. «Эйбар» нанес разгромное поражение «Гранаде» со счетом 3:0.
Турнирную таблицу возглавляют гранды, «Барселона» и «Реал» Мадрид (по 36 очков), далее идет «Севилья» (31).
Чемпионат Испании. Ла Лига
18-й тур, 20 декабря
«Эйбар» – «Гранада» – 3:0
Голы: Серхио Энрич, 21 (1:0). Кике, 26 (2:0). Инуи, 87 (3:0).
«Эйбар»: Дмитрович, Хосе Анхель, Бигас, Оливейра, Техеро, Эскаланте (Диоп, 84), Экспосито, Педро Леон, Кике (Шарлес, 37), Серхио Энрич (Кике, 73), Инуи.
«Гранада»: Силва, Диас, Х.А.Мартинес, Дуарте, Нева (Рамос, 56), Гоналон, Брайс, Пуэртас (А.Мартинес, 76), Сольдадо, Вадильо (Мачис, 56), Фернандес.
Предупреждения: Гоналон, 17. Серхио Энрич, 45. Эскаланте, 55. Дуарте, 56. Педро Леон, 77. Брайс, 80.
Судья: Гонсалес Фуэртес.
Эйбар. Стадион «Ипуруа».
Турнирная таблица Ла Лиги
Источник — Sport.ua
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