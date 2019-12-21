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ОФИЦИАЛЬНО. Уругваец Форлан возглавил Пеньяроль

Экс-форвард «Атлетико» и сборной Уругвая завершил карьеру игрока летом

  • 21.12.2019 00:15
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ОФИЦИАЛЬНО. Уругваец Форлан возглавил Пеньяроль
© Twitter. Диего Форлан

Уругвайский специалист Диего Форлан стал главным тренером родного клуба «Пеньяроль», где он начинал футбольный путь 10-летним мальчишкой. 

Бывший нападающий «Атлетико», «Интера», «МЮ», «Вильярреала» и сборной Уругвая завершил карьеру игрока летом 2019 года.

40-летний Форлан выступал за «Пеньяроль» один сезон, с июля 2015 по июнь 2016 года.

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Источник — Twitter

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