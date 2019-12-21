ОФИЦИАЛЬНО. Уругваец Форлан возглавил Пеньяроль

Уругвайский специалист Диего Форлан стал главным тренером родного клуба «Пеньяроль», где он начинал футбольный путь 10-летним мальчишкой.
Бывший нападающий «Атлетико», «Интера», «МЮ», «Вильярреала» и сборной Уругвая завершил карьеру игрока летом 2019 года.
40-летний Форлан выступал за «Пеньяроль» один сезон, с июля 2015 по июнь 2016 года.
El Club Atlético #Peñarol le da la bienvenida a Diego Forlán como nuevo entrenador del plantel principal. pic.twitter.com/elF9skana7— PEÑAROL (@OficialCAP) December 20, 2019
¡Un gusto tenerte otra vez en casa, @DiegoForlan7! pic.twitter.com/nXQsMQkrTT— PEÑAROL (@OficialCAP) December 20, 2019
📸 Presentación de @DiegoForlan7 como Director Técnico de @OficialCAP pic.twitter.com/pOeGLjIh5K— PEÑAROL (@OficialCAP) December 20, 2019
Источник — Twitter
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