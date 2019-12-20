ЗОЗУЛЯ: «Не буду в стороне, когда на нашу землю заходит враг и агрессор»

Роман Зозуля обратился в соцсети Facebook к украинцам по следам травли, возникшей в поединке Сегунды против «Райо Вальекано». Матч был прерван после первого тайма из-за Форвард испанского «Альбасете»обратился в соцсети Facebook к украинцам по следам травли, возникшей в поединке Сегунды против «Райо Вальекано». Матч был прерван после первого тайма из-за оскорблений украинца фанатами «Райо».

«Братья украинцы! Хочу выразить вам огромную благодарность. Вы не представляете, как мне было тепло от вашей поддержки. После последнего матча, в котором мы играли против «Райо Вальекано», я получил столько безумной поддержки. Друзья, я горжусь, что родился на украинской земле. Я горд быть украинцем!

И то, что помогаю тем, кто нуждается в помощи – это моя обязанность. Обязанность украинца. И я не буду стоять в стороне, когда на нашу землю заходит враг и агрессор! Я заботился и буду заботиться о том, чтобы весь мир знал, что мы сильные и независимые. Что наши люди всегда готовы встать на защиту государства и собратьев!

Хочу поблагодарить всех, кто поддержал меня: президенту страны, фанатам, военным, министрам, консулам, спортсменам, журналистам, каждому украинском! Мы, украинцы, сильные, несокрушимые! Все мы – одна команда! Спасибо!»