ЗОЗУЛЯ: «Не буду в стороне, когда на нашу землю заходит враг и агрессор»

Форвард испанского «Альбасете» Роман Зозуля обратился в соцсети Facebook к украинцам по следам травли, возникшей в поединке Сегунды против «Райо Вальекано». Матч был прерван после первого тайма из-за оскорблений украинца фанатами «Райо».
«Братья украинцы! Хочу выразить вам огромную благодарность. Вы не представляете, как мне было тепло от вашей поддержки. После последнего матча, в котором мы играли против «Райо Вальекано», я получил столько безумной поддержки. Друзья, я горжусь, что родился на украинской земле. Я горд быть украинцем!
И то, что помогаю тем, кто нуждается в помощи – это моя обязанность. Обязанность украинца. И я не буду стоять в стороне, когда на нашу землю заходит враг и агрессор! Я заботился и буду заботиться о том, чтобы весь мир знал, что мы сильные и независимые. Что наши люди всегда готовы встать на защиту государства и собратьев!
Хочу поблагодарить всех, кто поддержал меня: президенту страны, фанатам, военным, министрам, консулам, спортсменам, журналистам, каждому украинском! Мы, украинцы, сильные, несокрушимые! Все мы – одна команда! Спасибо!»
Источник — Facebook.com
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Помойные СМИ ведут активную пропаганду в пользу рашки. Многие думают, что на нас рашка не нападала, это шахтеры вылезли шахт, когда узнали, что их президент Федорович в Ростов сбежал.
я даже не сомневаюсь ... что вы падлы давно бы зашли в Украину с танками и авиацией
А Вам сцыкотно на весь мир показать ваше истинное злобное, ненавистное, безбожное личико
в Киеве с Вами воевать будет каждый первый
у вас злобы, ненависти, несчастья столько, что вы только ним и способны делиться с соседями своими - только горе людям приносите
я даже не сомневаюсь ... что вы падлы давно бы зашли в Украину с танками и авиацией
А Вам сцыкотно на весь мир показать ваше истинное злобное, ненавистное, безбожное личико
в Киеве с Вами воевать будет каждый первый
у вас злобы, ненависти, несчастья столько, что вы только ним и способны делиться с соседями своими - только горе людям приносите
Они пошли молиться на иконы Ленина, Николая II и Путина
в Бога они веруют - без веры к работе ботской не приступают
Тем более пятница , хоть у них вся жизнь как одна сплошная пятница 31 декабря
Тем более пятница , хоть у них вся жизнь как одна сплошная пятница 31 декабря
я даже не сомневаюсь ... что вы падлы давно бы зашли в Украину с танками и авиацией
А Вам сцыкотно на весь мир показать ваше истинное злобное, ненавистное, безбожное личико
в Киеве с Вами воевать будет каждый первый
у вас злобы, ненависти, несчастья столько, что вы только ним и способны делиться с соседями своими - только горе людям приносите
я даже не сомневаюсь ... что вы падлы давно бы зашли в Украину с танками и авиацией
А Вам сцыкотно на весь мир показать ваше истинное злобное, ненавистное, безбожное личико
в Киеве с Вами воевать будет каждый первый
у вас злобы, ненависти, несчастья столько, что вы только ним и способны делиться с соседями своими - только горе людям приносите
Помойные СМИ ведут активную пропаганду в пользу рашки. Многие думают, что на нас рашка не нападала, это шахтеры вылезли шахт, когда узнали, что их президент Федорович в Ростов сбежал.
Они пошли молиться на иконы Ленина, Николая II и Путина
в Бога они веруют - без веры к работе ботской не приступают
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