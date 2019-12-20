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ЗОЗУЛЯ: «Не буду в стороне, когда на нашу землю заходит враг и агрессор»

Форвард испанского «Альбасете» поблагодарил украинцев за поддержку

  • 20.12.2019 23:42
  • 1739 просмотров
  • 18 комментариев
ЗОЗУЛЯ: «Не буду в стороне, когда на нашу землю заходит враг и агрессор»
© Facebook
Форвард испанского «Альбасете» Роман Зозуля обратился в соцсети Facebook к украинцам по следам травли, возникшей в поединке Сегунды против «Райо Вальекано». Матч был прерван после первого тайма из-за оскорблений украинца фанатами «Райо».
 
«Братья украинцы! Хочу выразить вам огромную благодарность. Вы не представляете, как мне было тепло от вашей поддержки. После последнего матча, в котором мы играли против «Райо Вальекано», я получил столько безумной поддержки. Друзья, я горжусь, что родился на украинской земле. Я горд быть украинцем!
 
И то, что помогаю тем, кто нуждается в помощи – это моя обязанность. Обязанность украинца. И я не буду стоять в стороне, когда на нашу землю заходит враг и агрессор! Я заботился и буду заботиться о том, чтобы весь мир знал, что мы сильные и независимые. Что наши люди всегда готовы встать на защиту государства и собратьев!
 
Хочу поблагодарить всех, кто поддержал меня: президенту страны, фанатам, военным, министрам, консулам, спортсменам, журналистам, каждому украинском! Мы, украинцы, сильные, несокрушимые! Все мы – одна команда! Спасибо!»
 

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Источник — Facebook.com

(6 голосов)

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Комментарии
    Yalta
    Yalta, 21.12.2019 01:10
    +2
    ImperZ, 21.12.2019 00:17
    Если бы агрессор действительно попытался зайти на эту землю, от Украины уже через пару дней ничего не осталось)))
    Не льсти себе.Ваши танки такое же говно,как и все,что вы производите.
    Ссылка
    alefteev77
    online
    alefteev77, 21.12.2019 01:08
    +1
    УАФ– М а ф і я!, 21.12.2019 00:55
    Весь мир и так уже давно увидел истинное лицо соссии. И никая пуйловская лже пропаганда, никакие пафосное мундиали, не смогут изменить отношение людей к соссийской педарации
    Многие бараны в Европе восхищаются православным коммунизмом России, верят в величие нефти и газа.
    Помойные СМИ ведут активную пропаганду в пользу рашки. Многие думают, что на нас рашка не нападала, это шахтеры вылезли шахт, когда узнали, что их президент Федорович в Ростов сбежал.
    Ссылка
    УАФ– М а ф і я!
    online
      УАФ– М а ф і я!, 21.12.2019 00:55
    +2
    alefteev77, 21.12.2019 00:47
    если бы не было СМИ, интернета, мобильных телефоннов, видеокамер и диктофонов
    я даже не сомневаюсь ... что вы падлы давно бы зашли в Украину с танками и авиацией
    А Вам сцыкотно на весь мир показать ваше истинное злобное, ненавистное, безбожное личико
    в Киеве с Вами воевать будет каждый первый
    у вас злобы, ненависти, несчастья столько, что вы только ним и способны делиться с соседями своими - только горе людям приносите
    Весь мир и так уже давно увидел истинное лицо соссии. И никая пуйловская лже пропаганда, никакие пафосное мундиали, не смогут изменить отношение людей к соссийской педарации
    Ссылка
    alefteev77
    online
    alefteev77, 21.12.2019 00:47
    +2
    ImperZ, 21.12.2019 00:17
    Если бы агрессор действительно попытался зайти на эту землю, от Украины уже через пару дней ничего не осталось)))
    если бы не было СМИ, интернета, мобильных телефоннов, видеокамер и диктофонов
    я даже не сомневаюсь ... что вы падлы давно бы зашли в Украину с танками и авиацией
    А Вам сцыкотно на весь мир показать ваше истинное злобное, ненавистное, безбожное личико
    в Киеве с Вами воевать будет каждый первый
    у вас злобы, ненависти, несчастья столько, что вы только ним и способны делиться с соседями своими - только горе людям приносите
    Ссылка
    alefteev77
    online
    alefteev77, 21.12.2019 00:44
    +1
    Серж Пир, 21.12.2019 00:03
    У ваты смена закончилась. Сейчас придут ночные шлюки
    У них плановый военный молебен
    Они пошли молиться на иконы Ленина, Николая II и Путина
    в Бога они веруют - без веры к работе ботской не приступают
    Ссылка
    УАФ– М а ф і я!
    online
      УАФ– М а ф і я!, 21.12.2019 00:35
    +4
    ImperZ, 21.12.2019 00:17
    Если бы агрессор действительно попытался зайти на эту землю, от Украины уже через пару дней ничего не осталось)))
    Ты специально зарегистрировался на Украинском сайте, чтоб эту херню изрыгнут? Вы херои, бля, только с более слабыми воевать можете Идите Америке ядерным оружием угрожайте ( которое вы в своё время у Украины забрали) Сами то нихера сделать не можете
    Ссылка
    jekаfunny
      jekаfunny, 21.12.2019 00:18
    +4
    ImperZ, 21.12.2019 00:17
    Если бы агрессор действительно попытался зайти на эту землю, от Украины уже через пару дней ничего не осталось)))
    Та да , популяция унитазов на украинской земле бы точно уменьшилась
    Ссылка
    Olexandr Olexandrov
    online
      Olexandr Olexandrov, 21.12.2019 00:18
    +4
    Серж Пир, 21.12.2019 00:03
    У ваты смена закончилась. Сейчас придут ночные шлюки
    Як кажуть "не так страшні московські воші..."
    Ссылка
    jekаfunny
      jekаfunny, 21.12.2019 00:17
    +3
    Серж Пир, 21.12.2019 00:03
    У ваты смена закончилась. Сейчас придут ночные шлюки
    Та ещё надо найти трезвых , чтобы хоть по клавиатуре попадали , а это непросто в Ымперском королевстве
    Тем более пятница , хоть у них вся жизнь как одна сплошная пятница 31 декабря
    Ссылка
    ImperZ
      ImperZ, 21.12.2019 00:17
    -15
    Если бы агрессор действительно попытался зайти на эту землю, от Украины уже через пару дней ничего не осталось)))
    Ссылка
    Серж Пир
    online
      Серж Пир, 21.12.2019 00:03
    +3
    У ваты смена закончилась. Сейчас придут ночные шлюки
    Ссылка
    Yalta
    Yalta, 21.12.2019 00:02
    +2
    Красава!!!!
    Ссылка
    Olexandr Olexandrov
    online
      Olexandr Olexandrov, 20.12.2019 23:59
    +2
    Жовта за правду?)) обідчіві які) ви для кого працюєте, гАспада таваріщі?
    Ссылка
    аларак
      аларак, 20.12.2019 23:57
    +6
    Подрыв ватных пердаков через три..два..один..
    Ссылка
    AЛВ
      AЛВ, 20.12.2019 23:56
    +7
    Роману Зозулі величезний РЕСПЕКТ.!!!
    Ссылка
    Olexandr Olexandrov
    online
      Olexandr Olexandrov, 20.12.2019 23:55
    +11
    Дожилися... Укр.сайт перекладає на російську пости написані українською мовою. Ви там в редакції перебухали в пятницю?
    Ссылка
    УАФ– М а ф і я!
    online
      УАФ– М а ф і я!, 20.12.2019 23:54
    +10
    Рома - красень! І не звертай уваги на різних ватножопих рагулів!
    Ссылка
    УАФ– М а ф і я!
    online
      УАФ– М а ф і я!, 20.12.2019 23:50
    +18
    Рома - красавчик. И не обращай внимания на различных ватных дегенератов! Слава Украине! 🇺🇦🇺🇦👍
    Ссылка
    УАФ– М а ф і я!
    online
      УАФ– М а ф і я!, 20.12.2019 23:50
    +18
    Рома - красавчик. И не обращай внимания на различных ватных дегенератов! Слава Украине! 🇺🇦🇺🇦👍
    Ссылка
    Olexandr Olexandrov
    online
      Olexandr Olexandrov, 20.12.2019 23:55
    +11
    Дожилися... Укр.сайт перекладає на російську пости написані українською мовою. Ви там в редакції перебухали в пятницю?
    Ссылка
    УАФ– М а ф і я!
    online
      УАФ– М а ф і я!, 20.12.2019 23:54
    +10
    Рома - красень! І не звертай уваги на різних ватножопих рагулів!
    Ссылка
    AЛВ
    online
      AЛВ, 20.12.2019 23:56
    +7
    Роману Зозулі величезний РЕСПЕКТ.!!!
    Ссылка
    аларак
      аларак, 20.12.2019 23:57
    +6
    Подрыв ватных пердаков через три..два..один..
    Ссылка
    УАФ– М а ф і я!
    online
      УАФ– М а ф і я!, 21.12.2019 00:35
    +4
    ImperZ, 21.12.2019 00:17
    Если бы агрессор действительно попытался зайти на эту землю, от Украины уже через пару дней ничего не осталось)))
    Ты специально зарегистрировался на Украинском сайте, чтоб эту херню изрыгнут? Вы херои, бля, только с более слабыми воевать можете Идите Америке ядерным оружием угрожайте ( которое вы в своё время у Украины забрали) Сами то нихера сделать не можете
    Ссылка
    jekаfunny
      jekаfunny, 21.12.2019 00:18
    +4
    ImperZ, 21.12.2019 00:17
    Если бы агрессор действительно попытался зайти на эту землю, от Украины уже через пару дней ничего не осталось)))
    Та да , популяция унитазов на украинской земле бы точно уменьшилась
    Ссылка
    Olexandr Olexandrov
    online
      Olexandr Olexandrov, 21.12.2019 00:18
    +4
    Серж Пир, 21.12.2019 00:03
    У ваты смена закончилась. Сейчас придут ночные шлюки
    Як кажуть "не так страшні московські воші..."
    Ссылка
    jekаfunny
      jekаfunny, 21.12.2019 00:17
    +3
    Серж Пир, 21.12.2019 00:03
    У ваты смена закончилась. Сейчас придут ночные шлюки
    Та ещё надо найти трезвых , чтобы хоть по клавиатуре попадали , а это непросто в Ымперском королевстве
    Тем более пятница , хоть у них вся жизнь как одна сплошная пятница 31 декабря
    Ссылка
    Серж Пир
    online
      Серж Пир, 21.12.2019 00:03
    +3
    У ваты смена закончилась. Сейчас придут ночные шлюки
    Ссылка
    Yalta
    Yalta, 21.12.2019 01:10
    +2
    ImperZ, 21.12.2019 00:17
    Если бы агрессор действительно попытался зайти на эту землю, от Украины уже через пару дней ничего не осталось)))
    Не льсти себе.Ваши танки такое же говно,как и все,что вы производите.
    Ссылка
    УАФ– М а ф і я!
    online
      УАФ– М а ф і я!, 21.12.2019 00:55
    +2
    alefteev77, 21.12.2019 00:47
    если бы не было СМИ, интернета, мобильных телефоннов, видеокамер и диктофонов
    я даже не сомневаюсь ... что вы падлы давно бы зашли в Украину с танками и авиацией
    А Вам сцыкотно на весь мир показать ваше истинное злобное, ненавистное, безбожное личико
    в Киеве с Вами воевать будет каждый первый
    у вас злобы, ненависти, несчастья столько, что вы только ним и способны делиться с соседями своими - только горе людям приносите
    Весь мир и так уже давно увидел истинное лицо соссии. И никая пуйловская лже пропаганда, никакие пафосное мундиали, не смогут изменить отношение людей к соссийской педарации
    Ссылка
    alefteev77
    online
    alefteev77, 21.12.2019 00:47
    +2
    ImperZ, 21.12.2019 00:17
    Если бы агрессор действительно попытался зайти на эту землю, от Украины уже через пару дней ничего не осталось)))
    если бы не было СМИ, интернета, мобильных телефоннов, видеокамер и диктофонов
    я даже не сомневаюсь ... что вы падлы давно бы зашли в Украину с танками и авиацией
    А Вам сцыкотно на весь мир показать ваше истинное злобное, ненавистное, безбожное личико
    в Киеве с Вами воевать будет каждый первый
    у вас злобы, ненависти, несчастья столько, что вы только ним и способны делиться с соседями своими - только горе людям приносите
    Ссылка
    Yalta
    Yalta, 21.12.2019 00:02
    +2
    Красава!!!!
    Ссылка
    Olexandr Olexandrov
    online
      Olexandr Olexandrov, 20.12.2019 23:59
    +2
    Жовта за правду?)) обідчіві які) ви для кого працюєте, гАспада таваріщі?
    Ссылка
    alefteev77
    online
    alefteev77, 21.12.2019 01:08
    +1
    УАФ– М а ф і я!, 21.12.2019 00:55
    Весь мир и так уже давно увидел истинное лицо соссии. И никая пуйловская лже пропаганда, никакие пафосное мундиали, не смогут изменить отношение людей к соссийской педарации
    Многие бараны в Европе восхищаются православным коммунизмом России, верят в величие нефти и газа.
    Помойные СМИ ведут активную пропаганду в пользу рашки. Многие думают, что на нас рашка не нападала, это шахтеры вылезли шахт, когда узнали, что их президент Федорович в Ростов сбежал.
    Ссылка
    alefteev77
    online
    alefteev77, 21.12.2019 00:44
    +1
    Серж Пир, 21.12.2019 00:03
    У ваты смена закончилась. Сейчас придут ночные шлюки
    У них плановый военный молебен
    Они пошли молиться на иконы Ленина, Николая II и Путина
    в Бога они веруют - без веры к работе ботской не приступают
    Ссылка
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