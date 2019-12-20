20 декабря состоялся стартовый матч 17-го тура чемпионата Германии. «Хоффенхайм» одержал волевую победу над дортмундской «Боруссией» (2:1). Решающий гол на 87-й минуте забил хорват Андрей Крамарич.
Турнирную таблицу Бундеслиги возглавляют: «РБ Лейпциг» и «Боруссия» М (по 34 очка), «Бавария» и «Боруссия» Д (по 30), «Шальке» (29), «Хоффенхайм» (27).
Чемпионат Германии. Бундеслига
17-й тур, 20 декабря
«Хоффенхайм» – «Боруссия» Д – 2:1
Голы: Гетце, 17 (0:1). Адамян, 79 (1:1). Крамарич, 87 (2:1).
«Хоффенхайм»: Бауманн, Нордтвейт, Хюбнер, Руди, Гайгер (Локадиа, 65), Гриллич, Самассеку (Адамян, 46), Баумгартнер (Кадержабек, 78), Крамарич, Сков, Бебу.
«Боруссия»: Бюрки, Хуммельс (Пищек, 46), Шульц, Аканджи, Хакими, Загаду, Азар (Брун Ларсен, 46), Брандт, Вайгль, Санчо, Гетце (Пако Алькасер, 84).
Предупреждение: Аканджи, 25.
Судья: Цвайер.
Зинсхайм. Стадион «ПреЗеро Арена».
Турнирная таблица Бундеслиги
Источник — Sport.ua
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