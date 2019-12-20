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Жозе МОУРИНЬО: «Надеюсь, Лэмпард в воскресенье проиграет»

22 декабря в Лондоне состоится матч АПЛ между «Тоттенхэмом» и «Челси»

  • 20.12.2019 21:42
  • 506 просмотров
  • 1 комментарий
Жозе МОУРИНЬО: «Надеюсь, Лэмпард в воскресенье проиграет»
© Sport.ua. Жозе Моуриньо

22 декабря 2019 года состоится матч АПЛ между «Тоттенхэмом» и «Челси». Примечателен он не только тем, что команды соседствуют в турнирной таблице.

В качестве тренеров встретятся Жозе Моуриньо и Фрэнк Лэмпард. Ранее Лэмпард выступал в «Челси» в качестве игрока, в то время как Моуриньо был тренером.

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Смотрите видео от Sport.ua: Моуриньо – про Челси Лэмпарда, свои успехи в АПЛ и ожидания от предстоящего матча.

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Источник — Sport.ua

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Комментарии
    digsum
    online
      digsum, 20.12.2019 21:54
    0
    Два суперматча в АПЛ на выходных
    Ссылка
    digsum
    online
      digsum, 20.12.2019 21:54
    0
    Два суперматча в АПЛ на выходных
    Ссылка
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