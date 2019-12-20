Жозе МОУРИНЬО: «Надеюсь, Лэмпард в воскресенье проиграет»

22 декабря 2019 года состоится матч АПЛ между «Тоттенхэмом» и «Челси». Примечателен он не только тем, что команды соседствуют в турнирной таблице.

В качестве тренеров встретятся Жозе Моуриньо и Фрэнк Лэмпард. Ранее Лэмпард выступал в «Челси» в качестве игрока, в то время как Моуриньо был тренером.

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