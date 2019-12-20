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Трансфер Сидклея в Коринтианс под угрозой срыва

Бразильский клуб не может договориться с «Динамо»

  • 20.12.2019 20:52
  • 780 просмотров
  • 1 комментарий
Трансфер Сидклея в Коринтианс под угрозой срыва
© fcdynamo.kiev.ua

Переход защитника «Динамо» Сидклея в «Кортинианс» находится под угрозой срыва. Клубы не могут договориться по поводу формулы трансфера.

«Коринтианс» хочет взять Сидклея в аренду, в то время как «Динамо» настаивает на полноценном трансфере и требует от бразильского клуба 5 млн евро.

«Коринтианс» удовлетворить финансовые запросы киевлян не готов, и переговоры зашли в тупик.

Ранее уже сообщалось о том, что «Коринтианс» нашел альтернативу Сидклею.

В нынешнем сезоне Сидклей не провел за основную команду «Динамо» ни одного матча. Бразилец перешел в киевский клуб летом 2018 года.

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Источник — Gazetaesportiva

(1 голос)

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Комментарии
    dd dent
      dd dent, 20.12.2019 21:13
    0
    та пошли в зад
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 20.12.2019 21:13
    0
    та пошли в зад
    Ссылка
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