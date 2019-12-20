Трансфер Сидклея в Коринтианс под угрозой срыва

Переход защитника «Динамо» Сидклея в «Кортинианс» находится под угрозой срыва. Клубы не могут договориться по поводу формулы трансфера.

«Коринтианс» хочет взять Сидклея в аренду, в то время как «Динамо» настаивает на полноценном трансфере и требует от бразильского клуба 5 млн евро.

«Коринтианс» удовлетворить финансовые запросы киевлян не готов, и переговоры зашли в тупик.

Ранее уже сообщалось о том, что «Коринтианс» нашел альтернативу Сидклею.

В нынешнем сезоне Сидклей не провел за основную команду «Динамо» ни одного матча. Бразилец перешел в киевский клуб летом 2018 года.