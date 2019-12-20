В субботу, 21-го декабря, состоится поединок 18-го тура чемпионата Англии по футболу, в котором «Манчестер Сити» примет «Лестер».

Встреча состоится на стадионе «Этихад», начало матча в 19:30 по Киеву. После 17-ти сыгранных туров хозяева идут на третьей позиции в турнирной таблице АПЛ, гости – на второй.

В прямом эфире поединок «Манчестер Сити» – «Лестер» покажет онлайн-сервис «Megogo».