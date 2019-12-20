Прогноз на матч Хоффенхайм - Боруссия Дортмунд

Перед вами – разбор матчей 17-го тура Бундеслиги, матчи которого состоятся 20-22 декабря.

1. Хоффенхайм - Боруссия Д, 20.12, 21.30

«Хоффенхайм» в прошлом туре смог в примерно равном матче победить со счётом 2-0 крепкий в последнее время «Унион». Эта победа прервала серию из 4 матчей без побед и «Хоффе» сейчас занимает 8 место в турнирной таблице.

«Шмели» в прошлом туре в сверх интересном матче сыграли вничью 3-3 с промежуточным лидером турнирной таблицы «Лейпцигом». Команда находится сейчас в хорошей форме.

Ставлю на победу «Боруссии»

2. «Бавария» - «Вольфсбург», 21.12, 16.30

«Бавария» в прошлом туре провела поединок против не совсем стабильного сейчас «Фрайбурга». До этого команда легко разбила «Вердер» и явно намерена вернуть лидерство в турнирной таблице.

«Вольфсбург» в прошлом туре играл против крепкого «Шальке». До этого команда смогла нанести неожиданное поражение одному из лидеров турнирной таблицы менхенгладбахской «Боруссии».

Ставлю на победу «Баварии».

3. «Кёльн» - «Вердер», 21.12, 16.30

«Кёльн» в прошлом туре играл против «Айнтрахта», пребывающего сейчас в не лучшей форме. У «козлов» тоже большие проблемы - ведь команда играет слабо и находится в зоне вылета.

«Вердер» в прошлом туре был в домашних стенах разбит «Майнцем» со счётом 0-5.

«Музыканты» проиграли уже 3 матча подряд и за 2 матча пропустили целых 11 голов. От зоны переходных матчей «Вердер» отделяют всего 2 очка.

Ставлю на ТБ 2,5

4. «Майнц» - «Байер», 21.12, 16.30

«Майнц» в прошлом туре разбил «Вердер» со счётом 0-5, нанеся при этот всего 8 ударов в створ ворот. Эта победа позволила команде подняться на 13 место в турнирной таблице.

«Байер» в прошлом туре провёл поединок против нестабильной «Герты», желая исправиться перед своими болельщиками от неожиданного поражение в матче против «Кельна» на минувших выходных. «Аптекари» находятся на 7 месте в турнирной таблице.

Ставлю на «Обе забьют - да»

5. «Лейпциг» - «Аугсбург», 21.12, 16.30

«Лейпциг» посреди недели выдал суперматч против дортмунской «Боруссии», сыграв со счётом 3-3. Команда показывает хорошую игру и пока занимает первое место в турнирной таблице.

«Аугсбург» в прошлом туре со счётом 3-0 разбил «Фортуну» из Дюссельдорфа, показав очень неплохую игру. Эта победа стала уже третьей подряд для команды и она поднялась на 10 место в турнирной таблице.

Ставлю на ТБ 2,5

6. «Шальке» - «Фрайбург», 21.12, 16.30

«Шальке» в прошлом туре играл против «Вольфсбурга», который на выходных смог нанести поражение одному из лидеров чемпионата менхенгладбахской «Боруссии». Команда в последнее время играет нестабильно.

«Фрайбург» в прошлом туре играл против действующего чемпиона, мюнхенской «Баварии», которая явно не намерена мириться с текущим местом в турнирной таблице.

За тур до этого команда неожиданно проиграла «Герте».

Ставлю на ТБ 2,5

7. «Герта» - «Боруссия М», 21.12, 19.30

«Герта» в прошлом туре играла на выезде против более мощного сейчас леверкузенского «Байера». Победа на выходных над «Фрайбургом» помогла Берлинской команде выйти из зоны вылета, но говорить о выходе из кризиса ещё рано.

«Боруссия» в прошлом туре принимала на своём поле главного аутсайдера турнира «Падерборн». На выходных команда лишилась первого места в турнирной таблице, уступив «Вольфсбургу».

Ставлю на нулевую фору «Боруссии».

8. «Фортуна» - «Унион», 22.12, 16.30

«Фортуна» в прошлом туре без особых шансов уступила «Аугсбургу» со счётом 3-0. Это поражение стало для команды уже третьим подряд и всего за последние 5 туров «Фортуна» набрала лишь 1 очко. Команда находится сейчас в зоне вылета.

«Унион» в прошлом туре уступил в домашних стенах «Хоффенхайму» со счётом 0-2. Команда показывает вполне приличную для дебютанта элиты игру и находится на 11 месте в турнирной таблице.

Ставлю на нулевую фору «Униона»

9. «Падерборн» - «Айнтрахт», 22.12, 19.00

«Падерборн» в прошлом туре играл на выезде против менхенгладбахской «Боруссии». За последние 5 туров команда набрала больше половины своих очков, 5 из 9, однако продолжает находиться на последнем месте в турнирной таблице.

«Айнтрахт» в прошлом туре играл против аутсайдера «Кельна».

До этого команда смогла за 5 туров набрать лишь одно очко и опустилась на 12 место в таблице, показывая слабую игру. Команда играет слабо как в атаке, так и в защитной линии.

Ставлю на победу «Айнтрахта».