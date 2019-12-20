ФОТО. Месси дороже Азара на €20 миллионов

Текущая ориентировочная стоимость 32-летнего аргентинского форварда «Барселоны» Лионеля Месси оценивается в €140 миллионов, стоимость 28-летнего бельгийского полузащитника «Реала» Эдена Азара — €120 миллионов.

В минувшем июне оба футболиста оценивались в €150 миллионов, но с тех пор потеряли в цене.

В текущем сезоне Месси провел за «Барселону» 17 матчей во всех турнирах, где забил 14 мячей и отдал 9 результативных передач. Азар сыграл за «Реал» 13 поединков, где забил 1 мяч и отдал 4 результативные передачи.