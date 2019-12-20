Favorit Sport поддерживает легализацию игорного бизнеса

Favorit Sport опровергает информацию в СМИ о нелегальности своей деятельности

  • 20.12.2019 15:15
  • 475 просмотров
  • 6 комментариев
Favorit Sport поддерживает легализацию игорного бизнеса

Международная беттинговая компания FAVBET, которая работает в Украине под брендом Favorit Sport, категорически опровергает все заявления в СМИ относительности нелегальности своей работы в Украине. Компания работает на основании договора с «Украинской национальной лотереей», которая имеет лицензию, выданную в 2002 году. Мы поддерживаем процесс легализации игорной отрасли в стране и стандартизации отрасли в соответствии с европейскими нормами. Вчера Верховной Радой Украины был провален отраслевой законопроект в первом чтении. Такая ситуация отсрочила обеление рынка, испортила репутацию страны на мировом рынке беттинга и гемблинга, объем которого оценивается в миллионы долларов.

Ситуация вокруг Favorit Sport, которая разворачивается в Украине в последние сутки, является следствием того, что правоохранительные и исполнительные органы власти не различают букмекерскую деятельность (лотерея тото) и нелегальные залы игровых автоматов. Прошедшей ночью точки приема ставок Favorit Sport продолжали работать в штатном режиме. Сегодня утром руководство компании приняло решение о закрытии всех розничных точек с целью обеспечения безопасности сотрудников и оборудования компании. Часть точек пострадала от противоправных действий силовиков, в результате чего компания несет огромные убытки из-за невозможности вести хозяйственную деятельность. Мы также понимаем, что такая ситуация может привести к потере сотрудниками рабочих мест, Favorit Sport, как ответственный бизнес, берет всю ответственность перед сотрудниками на себя.

FAVBET и Favorit Sport принимает активное участие в развитии украинского спорта и поддерживает не только большой спорт, а также инвестирует средства в развитие социально важных проектов. Мы также стремимся к тому, чтобы быть надежным партнером государства в реализации не только спортивных инициатив. Компания поддерживает развитие культуры, украинское книгоиздательство, представляет Украину на международных форумах и выставках.

Мы надеемся на оперативное урегулирование ситуаций в Украине, и призываем создать условия работы в правовом поле для рынка беттинга и гемблинга.

 

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    tank72063
    online
      tank72063, 20.12.2019 16:58
    0
    Какие-то петтинги,леминги...
    Ссылка
    MaxUa
    MaxUa, 20.12.2019 16:52
    +1
    J0e777, 20.12.2019 16:47
    Есть понятие "лохотрон". Это игровые автоматы на компьютерах, которые маскируют под национальные лотереи. Вот их и прикрыли, но заодно и букмекерские конторы, которые работают легально (фаворит и пари-матч). Думаю скоро их откроют
    Ага, понятно, тогда если все упирается в гарантию наличия шанса, букмекерам по идее волноваться не за чем. У них же там каждая попытка документируется.
    Ссылка
    J0e777
    online
      J0e777, 20.12.2019 16:47
    +1
    MaxUa, 20.12.2019 16:43
    Подстроить автомат в том смысле, что выигрышная комбинация вообще никогда не выпадет? Вот эти вот все 3 вишенки в ряд и все такое прочее?
    Т.е. ключевой вопрос: есть шанс победить или нет?
    Есть понятие "лохотрон". Это игровые автоматы на компьютерах, которые маскируют под национальные лотереи. Вот их и прикрыли, но заодно и букмекерские конторы, которые работают легально (фаворит и пари-матч). Думаю скоро их откроют
    Ссылка
    MaxUa
    MaxUa, 20.12.2019 16:43
    0
    J0e777, 20.12.2019 16:40
    Автомат можно подстроить так, что шансов выиграть будет 0. А в букмекерской конторе у тебя всегда есть шанс на победу. Автоматы - это лохотрон, а букмекерские конторы - нет.
    Подстроить автомат в том смысле, что выигрышная комбинация вообще никогда не выпадет? Вот эти вот все 3 вишенки в ряд и все такое прочее?
    Т.е. ключевой вопрос: есть шанс победить или нет?
    Ссылка
    J0e777
    online
      J0e777, 20.12.2019 16:40
    +3
    MaxUa, 20.12.2019 16:34
    "правоохранительные и исполнительные органы власти не различают букмекерскую деятельность (лотерея тото) и нелегальные залы игровых автоматов."
    А какая разница по сути? Человек идет к "однорукому бандиту" и может просадить все, что у него есть. Со ставками ведь может произойти та же история?
    Я, конечно, деталей не знаю, но вряд ли там есть какие-то ограничения по сумме или количеству ставок, принимаемых от одного человека.
    Автомат можно подстроить так, что шансов выиграть будет 0. А в букмекерской конторе у тебя всегда есть шанс на победу. Автоматы - это лохотрон, а букмекерские конторы - нет.
    Ссылка
    MaxUa
    MaxUa, 20.12.2019 16:34
    -5
    "правоохранительные и исполнительные органы власти не различают букмекерскую деятельность (лотерея тото) и нелегальные залы игровых автоматов."
    А какая разница по сути? Человек идет к "однорукому бандиту" и может просадить все, что у него есть. Со ставками ведь может произойти та же история?
    Я, конечно, деталей не знаю, но вряд ли там есть какие-то ограничения по сумме или количеству ставок, принимаемых от одного человека.
    Ссылка
    J0e777
    online
      J0e777, 20.12.2019 16:40
    +3
    MaxUa, 20.12.2019 16:34
    "правоохранительные и исполнительные органы власти не различают букмекерскую деятельность (лотерея тото) и нелегальные залы игровых автоматов."
    А какая разница по сути? Человек идет к "однорукому бандиту" и может просадить все, что у него есть. Со ставками ведь может произойти та же история?
    Я, конечно, деталей не знаю, но вряд ли там есть какие-то ограничения по сумме или количеству ставок, принимаемых от одного человека.
    Автомат можно подстроить так, что шансов выиграть будет 0. А в букмекерской конторе у тебя всегда есть шанс на победу. Автоматы - это лохотрон, а букмекерские конторы - нет.
    Ссылка
    MaxUa
    MaxUa, 20.12.2019 16:52
    +1
    J0e777, 20.12.2019 16:47
    Есть понятие "лохотрон". Это игровые автоматы на компьютерах, которые маскируют под национальные лотереи. Вот их и прикрыли, но заодно и букмекерские конторы, которые работают легально (фаворит и пари-матч). Думаю скоро их откроют
    Ага, понятно, тогда если все упирается в гарантию наличия шанса, букмекерам по идее волноваться не за чем. У них же там каждая попытка документируется.
    Ссылка
    J0e777
    online
      J0e777, 20.12.2019 16:47
    +1
    MaxUa, 20.12.2019 16:43
    Подстроить автомат в том смысле, что выигрышная комбинация вообще никогда не выпадет? Вот эти вот все 3 вишенки в ряд и все такое прочее?
    Т.е. ключевой вопрос: есть шанс победить или нет?
    Есть понятие "лохотрон". Это игровые автоматы на компьютерах, которые маскируют под национальные лотереи. Вот их и прикрыли, но заодно и букмекерские конторы, которые работают легально (фаворит и пари-матч). Думаю скоро их откроют
    Ссылка
    tank72063
    online
      tank72063, 20.12.2019 16:58
    0
    Какие-то петтинги,леминги...
    Ссылка
    MaxUa
    MaxUa, 20.12.2019 16:43
    0
    J0e777, 20.12.2019 16:40
    Автомат можно подстроить так, что шансов выиграть будет 0. А в букмекерской конторе у тебя всегда есть шанс на победу. Автоматы - это лохотрон, а букмекерские конторы - нет.
    Подстроить автомат в том смысле, что выигрышная комбинация вообще никогда не выпадет? Вот эти вот все 3 вишенки в ряд и все такое прочее?
    Т.е. ключевой вопрос: есть шанс победить или нет?
    Ссылка
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