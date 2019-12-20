Favorit Sport поддерживает легализацию игорного бизнеса

Международная беттинговая компания FAVBET, которая работает в Украине под брендом Favorit Sport, категорически опровергает все заявления в СМИ относительности нелегальности своей работы в Украине. Компания работает на основании договора с «Украинской национальной лотереей», которая имеет лицензию, выданную в 2002 году. Мы поддерживаем процесс легализации игорной отрасли в стране и стандартизации отрасли в соответствии с европейскими нормами. Вчера Верховной Радой Украины был провален отраслевой законопроект в первом чтении. Такая ситуация отсрочила обеление рынка, испортила репутацию страны на мировом рынке беттинга и гемблинга, объем которого оценивается в миллионы долларов.

Ситуация вокруг Favorit Sport, которая разворачивается в Украине в последние сутки, является следствием того, что правоохранительные и исполнительные органы власти не различают букмекерскую деятельность (лотерея тото) и нелегальные залы игровых автоматов. Прошедшей ночью точки приема ставок Favorit Sport продолжали работать в штатном режиме. Сегодня утром руководство компании приняло решение о закрытии всех розничных точек с целью обеспечения безопасности сотрудников и оборудования компании. Часть точек пострадала от противоправных действий силовиков, в результате чего компания несет огромные убытки из-за невозможности вести хозяйственную деятельность. Мы также понимаем, что такая ситуация может привести к потере сотрудниками рабочих мест, Favorit Sport, как ответственный бизнес, берет всю ответственность перед сотрудниками на себя.

FAVBET и Favorit Sport принимает активное участие в развитии украинского спорта и поддерживает не только большой спорт, а также инвестирует средства в развитие социально важных проектов. Мы также стремимся к тому, чтобы быть надежным партнером государства в реализации не только спортивных инициатив. Компания поддерживает развитие культуры, украинское книгоиздательство, представляет Украину на международных форумах и выставках.

Мы надеемся на оперативное урегулирование ситуаций в Украине, и призываем создать условия работы в правовом поле для рынка беттинга и гемблинга.