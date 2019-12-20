Боруссия Дортмунд хочет выкупить Хакими у Реала

Дортмундская «Боруссия» намерен выкупить у мадридского «Реала» контракт 21-летнего правого защитника Ашрафа Хакими по завершении сезона.

Футболист защищает цвета «Боруссии» на правах аренды, договор действителен еще полгода. Но дортмундцы хотят подписать игрока на постоянной основе.

«Это зависит от «Реала», но решение еще не принято. Мы поговорим об этом в ближайшие недели или месяцы», — отметил спортивный директор немецкого клуба Михаэль Цорк.

В текущем сезоне Хакими провел за «Боруссию» 25 матчей во всех турнирах, где забил 6 мячей и отдал 5 результативных передач.

Ориентировочная стоимость Хакими оценивается в €45 миллионов.