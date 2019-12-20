КАРИКАТУРА ДНЯ. «Малыш» Коутиньо в Баварии

Известный карикатурист Омар Момани пошутил над 27-летним бразильским футболистом мюнхенской «Баварии» Филипе Коутиньо.

Как оказалось, из-за субтильного сложения Коутиньо был вынужден носить детскую форму «Баварии» — взрослая оказалась ему слишком велика.

«Филипе Коутиньо пришлось носить детские футболки в мюнхенской «Баварии», так как взрослые оказались для него слишком большими», — прокомментировал Момани свою работу.

В текущем сезоне Коутиньо провел за «Баварию» 21 матч во всех турнирах, где забил 7 мячей и отдал 7 результативных передач.