КАРИКАТУРА ДНЯ. «Малыш» Коутиньо в Баварии

Футболисту пришлось носить детскую форму, так как взрослая оказалась ему слишком велика

  • 20.12.2019 15:17
  • 2715 просмотров
  • 1 комментарий
КАРИКАТУРА ДНЯ. «Малыш» Коутиньо в Баварии
© ФК Бавария Мюнхен. Филипе Коутиньо (справа)

Известный карикатурист Омар Момани пошутил над 27-летним бразильским футболистом мюнхенской «Баварии» Филипе Коутиньо.

Как оказалось, из-за субтильного сложения Коутиньо был вынужден носить детскую форму «Баварии» — взрослая оказалась ему слишком велика.

«Филипе Коутиньо пришлось носить детские футболки в мюнхенской «Баварии», так как взрослые оказались для него слишком большими», — прокомментировал Момани свою работу.

В текущем сезоне Коутиньо провел за «Баварию» 21 матч во всех турнирах, где забил 7 мячей и отдал 7 результативных передач.

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Источник — Instagram

(2 голоса)

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Комментарии
    russol30
      russol30, 20.12.2019 15:34
    0
    Астерикс😁
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    russol30
      russol30, 20.12.2019 15:34
    0
    Астерикс😁
    Ссылка
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