ФОТО. Криштиану Роналду похвастался новым стилем

34-летний форвард туринского «Ювентуса» и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду известен не только подвигами на поле, но и собственной торговой маркой CR7, в которую также входит и одежда.
«Хорошо выгляжу», — написал Роналду в Instagram, позируя в одежде из своей коллекции.
Источник — Instagram
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