ФОТО. Криштиану Роналду похвастался новым стилем

34-летний форвард туринского «Ювентуса» и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду известен не только подвигами на поле, но и собственной торговой маркой CR7, в которую также входит и одежда.

«Хорошо выгляжу», — написал Роналду в Instagram, позируя в одежде из своей коллекции.