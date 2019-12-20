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ФОТО. Криштиану Роналду похвастался новым стилем

Португальский форвард «Ювентуса» представил собственную коллекцию одежды

  • 20.12.2019 14:47
  • 3032 просмотра
  • 3 комментария
ФОТО. Криштиану Роналду похвастался новым стилем
© ФК Ювентус. Криштиану Роналду

34-летний форвард туринского «Ювентуса» и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду известен не только подвигами на поле, но и собственной торговой маркой CR7, в которую также входит и одежда.

«Хорошо выгляжу», — написал Роналду в Instagram, позируя в одежде из своей коллекции.

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Источник — Instagram

(1 голос)

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Комментарии
    Александр Бондарь
    online
    Александр Бондарь, 20.12.2019 17:03
    -1
    Шейхи теперь любят в очках?Или в очко?
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
    DKTheBest2, 20.12.2019 15:18
    0
    Миля уже года два назад такой прикид носил.
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
    DKTheBest2, 20.12.2019 15:18
    0
    Миля уже года два назад такой прикид носил.
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
    DKTheBest2, 20.12.2019 15:18
    0
    Миля уже года два назад такой прикид носил.
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
    DKTheBest2, 20.12.2019 15:18
    0
    Миля уже года два назад такой прикид носил.
    Ссылка
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