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Экс-игрок Динамо перешел в Арарат

Лукман Аруна продолжит карьеру в армянском клубе

  • 20.12.2019 14:31
  • 4001 просмотр
  • 7 комментариев
Экс-игрок Динамо перешел в Арарат
© ФК Динамо Киев. Лукман Аруна

29-летний нигерийский полузащитник Лукман Аруна пополнил состав армянского «Арарата».

Последней командой бывшего игрока сборной Нигерии был тунисский «Татавин», за который он выступал с минувшего лета.

На протяжении карьеры Аруна также защищал цвета «Монако», киевского «Динамо», «Говерлы», «Анжи», «Астаны» и «Паланги». Контракт футболиста принадлежал «Динамо» с 2011-й по 2016-й годы.

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Источник — Armfootball.com

(10 голосов)

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Комментарии
    Муґунот Уух
      Муґунот Уух, 20.12.2019 18:09
    0
    теперь он - ЛукмАн Арунян
    Ссылка
    Саша Петрик
    online
      Саша Петрик, 20.12.2019 17:10
    0
    Увы, но такого уровня леги в ДК, за редким исключением.
    Ссылка
    nomah2
      nomah2, 20.12.2019 16:08
    +1
    Ilya Fedorin, 20.12.2019 15:22
    его задатки пр-и всегда летели в сторону воробьёв. ему категорически надо было запрещать бить по воротам.
    Я тебе скажу, что он был намного интересней ,многих наших центральных полузащитников.
    Ссылка
    Павел Мельник
      Павел Мельник, 20.12.2019 15:46
    -1
    Чему удивлятся? Это уровень 70 процентов игрочков Динамо
    Ссылка
    Ilya Fedorin
    online
      Ilya Fedorin, 20.12.2019 15:23
    0
    сильно он сдал к своему возрасту
    Ссылка
    Ilya Fedorin
    online
      Ilya Fedorin, 20.12.2019 15:22
    0
    PUTINHUILO, 20.12.2019 14:47
    Я уже и забыл о таком...
    Неплохой был по задаткам,но ленивый...
    его задатки пр-и всегда летели в сторону воробьёв. ему категорически надо было запрещать бить по воротам.
    Ссылка
    PUTINHUILO
    online
      PUTINHUILO, 20.12.2019 14:47
    +4
    Я уже и забыл о таком...
    Неплохой был по задаткам,но ленивый...
    Ссылка
    PUTINHUILO
    online
      PUTINHUILO, 20.12.2019 14:47
    +4
    Я уже и забыл о таком...
    Неплохой был по задаткам,но ленивый...
    Ссылка
    nomah2
      nomah2, 20.12.2019 16:08
    +1
    Ilya Fedorin, 20.12.2019 15:22
    его задатки пр-и всегда летели в сторону воробьёв. ему категорически надо было запрещать бить по воротам.
    Я тебе скажу, что он был намного интересней ,многих наших центральных полузащитников.
    Ссылка
    Муґунот Уух
    online
      Муґунот Уух, 20.12.2019 18:09
    0
    теперь он - ЛукмАн Арунян
    Ссылка
    Саша Петрик
    online
      Саша Петрик, 20.12.2019 17:10
    0
    Увы, но такого уровня леги в ДК, за редким исключением.
    Ссылка
    Ilya Fedorin
    online
      Ilya Fedorin, 20.12.2019 15:23
    0
    сильно он сдал к своему возрасту
    Ссылка
    Ilya Fedorin
    online
      Ilya Fedorin, 20.12.2019 15:22
    0
    PUTINHUILO, 20.12.2019 14:47
    Я уже и забыл о таком...
    Неплохой был по задаткам,но ленивый...
    его задатки пр-и всегда летели в сторону воробьёв. ему категорически надо было запрещать бить по воротам.
    Ссылка
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