Экс-игрок Динамо перешел в Арарат

29-летний нигерийский полузащитник Лукман Аруна пополнил состав армянского «Арарата».
Последней командой бывшего игрока сборной Нигерии был тунисский «Татавин», за который он выступал с минувшего лета.
На протяжении карьеры Аруна также защищал цвета «Монако», киевского «Динамо», «Говерлы», «Анжи», «Астаны» и «Паланги». Контракт футболиста принадлежал «Динамо» с 2011-й по 2016-й годы.
Источник — Armfootball.com
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Неплохой был по задаткам,но ленивый...
Неплохой был по задаткам,но ленивый...
Неплохой был по задаткам,но ленивый...
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