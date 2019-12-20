Экс-игрок Динамо перешел в Арарат

29-летний нигерийский полузащитник Лукман Аруна пополнил состав армянского «Арарата».

Последней командой бывшего игрока сборной Нигерии был тунисский «Татавин», за который он выступал с минувшего лета.

На протяжении карьеры Аруна также защищал цвета «Монако», киевского «Динамо», «Говерлы», «Анжи», «Астаны» и «Паланги». Контракт футболиста принадлежал «Динамо» с 2011-й по 2016-й годы.