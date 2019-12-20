ОЛЕЙНИК: Если бы Ярмоленко перешел в Десну, она бы боролась за чемпионство

Но пока подобный трансфер невозможно представить, считает украинский футболист

  • 20.12.2019 14:15
  • 2267 просмотров
  • 4 комментария
ОЛЕЙНИК: Если бы Ярмоленко перешел в Десну, она бы боролась за чемпионство
© Twitter. Денис Олейник

32-летний украинский полузащитник финского клуба СИК Денис Олейник поделился мнением о возможных последствиях перехода 30-летнего украинского вингера «Вест Хэма» Андрея Ярмоленко в черниговскую «Десну».

«Сейчас это нереально представить. Но, если бы он перешел, думаю, «Десна» бы боролась за чемпионство», — считает Олейник.

Ярмоленко — воспитанник «Десны». Его контракт принадлежал черниговскому клубу в 2006-м году.

Олейник выступал за «Десну» в 2017-м году.

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Источник — ТРЕНДЕЦ

(1 голос)

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Комментарии
    ffff
      ffff, 20.12.2019 18:19
    0
    А если бы ещё и Месси с Роналдо.... Нафига такое писать?.
    Ссылка
    Александр Бондарь
    online
    Александр Бондарь, 20.12.2019 17:04
    -1
    В первой лиге!!
    Ссылка
    tank72063
    online
      tank72063, 20.12.2019 17:04
    -1
    Боролась бы с волынью,черноморцем,металлистом ...
    Ссылка
    keegan
    online
      keegan, 20.12.2019 14:32
    0
    и еще Коноплю заберите
    Ссылка
    ffff
      ffff, 20.12.2019 18:19
    0
    А если бы ещё и Месси с Роналдо.... Нафига такое писать?.
    Ссылка
    keegan
    online
      keegan, 20.12.2019 14:32
    0
    и еще Коноплю заберите
    Ссылка
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