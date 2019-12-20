ОЛЕЙНИК: Если бы Ярмоленко перешел в Десну, она бы боролась за чемпионство

32-летний украинский полузащитник финского клуба СИК Денис Олейник поделился мнением о возможных последствиях перехода 30-летнего украинского вингера «Вест Хэма» Андрея Ярмоленко в черниговскую «Десну».

«Сейчас это нереально представить. Но, если бы он перешел, думаю, «Десна» бы боролась за чемпионство», — считает Олейник.

Ярмоленко — воспитанник «Десны». Его контракт принадлежал черниговскому клубу в 2006-м году.

Олейник выступал за «Десну» в 2017-м году.