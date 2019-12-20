ВИДЕО. Бывшие болбои. Футболисты и тренеры, которые в детстве подавали мячи

Канал «120 ярдов» рассказывает о болбоях, которые сделали карьеру в футболе

  • 20.12.2019 13:55
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ВИДЕО. Бывшие болбои. Футболисты и тренеры, которые в детстве подавали мячи
© ФК Манчестер Сити. Пеп Гвардиола

Когда мы смотрим футбол, мы не задумываемся о том, что парни, которые подают мячи, в скором будущем могут стать звездами, ведь практически все они — воспитанники молодежных академий клубов. Канал «120 ярдов» рассказывает про известных футболистов и тренеров, которые раньше были болбоями.

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Источник — 120 ярдов

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