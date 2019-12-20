ВИДЕО. Бывшие болбои. Футболисты и тренеры, которые в детстве подавали мячи

Когда мы смотрим футбол, мы не задумываемся о том, что парни, которые подают мячи, в скором будущем могут стать звездами, ведь практически все они — воспитанники молодежных академий клубов. Канал «120 ярдов» рассказывает про известных футболистов и тренеров, которые раньше были болбоями.