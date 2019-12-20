Игорь ЯВОРСКИЙ: «В Динамо провалился бы и Гвардиола»

Бывший наставник тернопольской «Нивы» Игорь Яворский подвел итоги уходящего года для киевского «Динамо».

«Динамо» — разочарование футбольного года. Такое впечатление, если бы сюда пришел тренер Пеп Гвардиола, то и он провалился бы. Большинство легионеров надо отправить в тернопольскую «Ниву». Чтобы они увидели, какой может быть футбольная жизнь. Их класс — низкий. Желание играть — еще меньше. Не знаю, что будет весной. Сейчас устойчивое впечатление, что уровню клуба соответствуют от силы три-четыре исполнителя. Остальное — просто балласт», — считает Яворский.