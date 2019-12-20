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Игорь ЯВОРСКИЙ: «В Динамо провалился бы и Гвардиола»

Специалист считает, что большинство футболистов в клубе — балласт

  • 20.12.2019 13:21
  • 853 просмотра
  • 6 комментариев
Игорь ЯВОРСКИЙ: «В Динамо провалился бы и Гвардиола»
© dynamo.kiev.ua. Игорь Яворский

Бывший наставник тернопольской «Нивы» Игорь Яворский подвел итоги уходящего года для киевского «Динамо».

«Динамо» — разочарование футбольного года. Такое впечатление, если бы сюда пришел тренер Пеп Гвардиола, то и он провалился бы. Большинство легионеров надо отправить в тернопольскую «Ниву». Чтобы они увидели, какой может быть футбольная жизнь. Их класс — низкий. Желание играть — еще меньше. Не знаю, что будет весной. Сейчас устойчивое впечатление, что уровню клуба соответствуют от силы три-четыре исполнителя. Остальное — просто балласт», — считает Яворский.

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Источник — Газета по-украински

(6 голосов)

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Комментарии
    jekаfunny
      jekаfunny, 20.12.2019 14:01
    +1
    прошу заметить как все эти эксперты хают игроков, но ни один не заикнулся что может дело в бывшем эксПирте канала футбол и человеке который 15 лет почти не тренировал !?
    ----------------------------------------------------------
    такое ощущение что идет плановая накачка футбольного общества мыслью что во всем виноваты игроки
    но фиг у вас что выйдет , люди не идиоты
    Ссылка
    Vbolivalnyk-Peter
    online
      Vbolivalnyk-Peter, 20.12.2019 13:57
    0
    johndow11, 20.12.2019 13:52
    кэп просто) кто еще ДК не обгадил?)
    Так чому ж їх не осир@ти, якщо вони обіср@лися самі? Причому обхезалися по саме неможу, а найцікавіше, що наразі не видно "просвіту" - за рахунок чого щось може змінитися! Динамо так і буде бовтатися на тому ж рівні поки не буде КАРДИНАЛЬНИХ змін від Суркіса, або зміни самого Суркіса!!!
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    johndow11
      johndow11, 20.12.2019 13:52
    +1
    кэп просто) кто еще ДК не обгадил?)
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    DemAgLe Dmitriy
      DemAgLe Dmitriy, 20.12.2019 13:45
    0
    Бухлосос-красный нос! Никуя как тренер не добился, а уже специалист и критикует! Клуб Фити Бухлоненко!
    Ссылка
    Vbolivalnyk-Peter
    online
      Vbolivalnyk-Peter, 20.12.2019 13:43
    0
    Якби прийшов Гвардіола першим кого би він "виставив на трансфер" був би... Суркіс... - інакше би Гвардіола не прийшов! До такого стану легенду українського футболу довів саме Суркіс і ніхто інший!!!
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    PUTINHUILO
    online
      PUTINHUILO, 20.12.2019 13:37
    0
    100%
    И тренера туда же
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    jekаfunny
      jekаfunny, 20.12.2019 14:01
    +1
    прошу заметить как все эти эксперты хают игроков, но ни один не заикнулся что может дело в бывшем эксПирте канала футбол и человеке который 15 лет почти не тренировал !?
    ----------------------------------------------------------
    такое ощущение что идет плановая накачка футбольного общества мыслью что во всем виноваты игроки
    но фиг у вас что выйдет , люди не идиоты
    Ссылка
    johndow11
      johndow11, 20.12.2019 13:52
    +1
    кэп просто) кто еще ДК не обгадил?)
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    Vbolivalnyk-Peter
    online
      Vbolivalnyk-Peter, 20.12.2019 13:57
    0
    johndow11, 20.12.2019 13:52
    кэп просто) кто еще ДК не обгадил?)
    Так чому ж їх не осир@ти, якщо вони обіср@лися самі? Причому обхезалися по саме неможу, а найцікавіше, що наразі не видно "просвіту" - за рахунок чого щось може змінитися! Динамо так і буде бовтатися на тому ж рівні поки не буде КАРДИНАЛЬНИХ змін від Суркіса, або зміни самого Суркіса!!!
    Ссылка
    DemAgLe Dmitriy
    online
      DemAgLe Dmitriy, 20.12.2019 13:45
    0
    Бухлосос-красный нос! Никуя как тренер не добился, а уже специалист и критикует! Клуб Фити Бухлоненко!
    Ссылка
    Vbolivalnyk-Peter
    online
      Vbolivalnyk-Peter, 20.12.2019 13:43
    0
    Якби прийшов Гвардіола першим кого би він "виставив на трансфер" був би... Суркіс... - інакше би Гвардіола не прийшов! До такого стану легенду українського футболу довів саме Суркіс і ніхто інший!!!
    Ссылка
    PUTINHUILO
    online
      PUTINHUILO, 20.12.2019 13:37
    0
    100%
    И тренера туда же
    Ссылка
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