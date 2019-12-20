Сергей ПУЧКОВ: «В Полтаве не станут разделять турниры»

Бывший наставник симферопольской «Таврии» Сергей Пучков поделился мнением о перспективах «Ворсклы» в 1/4 финала Кубка Украины.

«Может ли «Ворскла» сделать ставку на Кубок? Не думаю, что в Полтаве станут разделять турниры. В 2010-м году, когда «Таврия» выиграла Кубок, мы чуть ли не до последнего боролись с «Карпатами» за пятое место, которое давало пропуск в квалификацию Лиги Европы. Команда в каждом матче отдавалась полностью.

Тем не менее, на данный момент в матче «Ворсклы» против «Десны» именно черниговцев я вижу полуфиналистами Кубка Украины. Команда Александра Рябоконя выглядит более сбалансировано, сыгранно…», — считает Пучков.

В 1/4 финала Кубка Украины «Ворскла» на выезде сыграет с черниговской «Десной». Базовая дата проведения матча — 4-е марта.