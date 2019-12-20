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Сергей НАГОРНЯК: «Игра Матвиенко стала для меня сюрпризом»

Специалист прокомментировал выступления защитника сборной Украины в отборе на Евро-2020

  • 20.12.2019 12:20
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Сергей НАГОРНЯК: «Игра Матвиенко стала для меня сюрпризом»
© УАФ. Николай Матвиенко

Бывший полузащитник сборной Украины Сергей Нагорняк поделился мнением о 23-летнем защитнике «Шахтера» и украинской национальной команды Николае Матвиенко.

«В какой-то мере для меня стала сюрпризом игра этого центрального защитника, который в отборочном турнире на Евро-2020 провел все матчи от звонка до звонка. Его игра была на уровне опытного футболиста. И во многом это заслуга Матвиенко, что сборная Украины пропустила всего четыре мяча. Его прогресс виден невооруженным глазом», — считает Нагорняк.

В активе Матвиенко 26 матчей в составе национальной сборной Украины.

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Источник — zbirna.com

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