Сергей НАГОРНЯК: «Игра Матвиенко стала для меня сюрпризом»

Бывший полузащитник сборной Украины Сергей Нагорняк поделился мнением о 23-летнем защитнике «Шахтера» и украинской национальной команды Николае Матвиенко.

«В какой-то мере для меня стала сюрпризом игра этого центрального защитника, который в отборочном турнире на Евро-2020 провел все матчи от звонка до звонка. Его игра была на уровне опытного футболиста. И во многом это заслуга Матвиенко, что сборная Украины пропустила всего четыре мяча. Его прогресс виден невооруженным глазом», — считает Нагорняк.

В активе Матвиенко 26 матчей в составе национальной сборной Украины.